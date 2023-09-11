【手機設備股】丘鈦科技8月攝像頭模組銷售數量按年跌8.4%

▲ 【手機設備股】丘鈦科技8月攝像頭模組銷售按年跌8.4%

丘鈦科技 （01478） 公布8月份銷售數據。期內，攝像頭模組銷售數量為3224.6萬件，按年跌8.4%，按月升1.8%。其中，手機攝像頭模組銷售數量為3134.1萬件，按年跌9.6%，按月升1.1%。

丘鈦科技指，攝像頭模組產品銷售數量按月增加，主因客戶項目週期因素，及集團與主要客戶於中高端產品上的合作繼續深入。惟按年減少主因集團於攝像頭模組業務上面聚焦中高端產品，減少低端產品的承攬與出貨。

不過，受惠智能汽車和物聯網（IoT）領域的攝像頭模組業務繼續取得良好進展，上月其他領域攝像頭模組銷量按年及按月分別升76.8%及31.3%，至90.5萬件。

另外，由於市場份額的提升，8月指紋識別模組銷售數量為1016.8萬件，按年升13.2%，按月升14.4%。

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編輯：袁諾曦