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【手機設備股】丘鈦科技8月攝像頭模組銷售數量按年跌8.4%

股市 17:34 2023/09/11

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【手機設備股】丘鈦科技8月攝像頭模組銷售按年跌8.4%

丘鈦科技 （01478） 公布8月份銷售數據。期內，攝像頭模組銷售數量為3224.6萬件，按年跌8.4%，按月升1.8%。其中，手機攝像頭模組銷售數量為3134.1萬件，按年跌9.6%，按月升1.1%。

丘鈦科技指，攝像頭模組產品銷售數量按月增加，主因客戶項目週期因素，及集團與主要客戶於中高端產品上的合作繼續深入。惟按年減少主因集團於攝像頭模組業務上面聚焦中高端產品，減少低端產品的承攬與出貨。

不過，受惠智能汽車和物聯網（IoT）領域的攝像頭模組業務繼續取得良好進展，上月其他領域攝像頭模組銷量按年及按月分別升76.8%及31.3%，至90.5萬件。

另外，由於市場份額的提升，8月指紋識別模組銷售數量為1016.8萬件，按年升13.2%，按月升14.4%。

開市追揸沽

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【業績｜手機設備股】瑞聲管理層：手機市道按季改善、續留意收購新機會　上半年少賺57%、聲學業務按年跌兩成

【手機設備股】丘鈦科技7月攝像頭模組銷售數量按年跌16%

編輯：袁諾曦

港股 丘鈦科技（01478）
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