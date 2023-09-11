  • 27°C
香港時間 : 2023911日 (週一) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【手機設備股】舜宇8月手機鏡頭出貨量按年急升17%　受惠去年低基數

股市 18:01 2023/09/11

分享：

分享：

舜宇8月手機鏡頭出貨量按年急升17%　受惠去年低基數

舜宇光學 （02382） 公布8月營運數據，受惠去年整體智能手機市場需求疲弱造成低基數，上月手機鏡頭出貨量按年升17%至1.08億件，為今年内最高，按月亦升13.2%，因客戶需求有所增加。車載鏡頭出貨量按年增14.8%至808.9萬件，按月亦升0.1%。舜宇解釋，隨著汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的緩解，令車載攝像鏡頭市場需求有所增長。

今年首8個月，手機鏡頭出貨量7.17億件，按年下跌14%，車載鏡頭出貨量則升23.8%至6324.9萬件。

光電產品方面，手機攝像模組出貨量為5296.3萬件，按年急升36.8%，主要受惠於去年同期的基數處於低位，惟按月則跌2.9%。光學儀器方面，顯微儀器單月出貨量18,023件，按年大跌61%，惟按月增長4.8%。

今年首8個月，手機攝像模組累計出貨量按年輕微下跌0.6%至3.62億件，其他光學產品出貨量則大跌46.7%至1905.7萬件。

相關文章：

【業績│手機設備股】舜宇光學低開約6%　半年少賺67.8%、毛利率倒退5.9個百分點　料仍須面對經濟復甦緩慢、消費需求不足等挑戰

【手機設備股】舜宇光學彈高3%　6月手機鏡頭出貨量按年升近26%

開市追揸沽

記者：伍鍵文

港股 手機設備股 鏡頭 舜宇光學科技（02382）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【分析｜美股】分析師料美股短期波動　全因市場出現一個現象？

下一篇文章

【港股市況】融創大升23%、恒大升20%　新地挫9%　恒指跌105點、萬八關失而復得（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【PayMe改條款】滙豐更改用戶條款　30日未用PayMe可被暫停、90日無收發款可被終止
【PayMe改條款】滙豐更改用戶條款　30日未用PayMe可被暫停、90日無收發款可被終止
【分析】國際大賭盤齊賭人民幣8算　中國本周有機會減息？
【分析】國際大賭盤齊賭人民幣8算　中國本周有機會減息？
【港元定存】港元1年定存最高4.5厘 輕鬆穩袋逾22萬元
【港元定存】港元1年定存最高4.5厘 輕鬆穩袋逾22萬元
【綠債2023】綠債保底息4.75厘　專家教抽綠債3大賺息攻略　申請10手最划算
【綠債2023】綠債保底息4.75厘　專家教抽綠債3大賺息攻略　申請10手最划算
【阿里巴巴人事突變】張勇退出核心管理層、不再任阿里雲CEO　設立科技基金、獲阿里投資10億美元
【阿里巴巴人事突變】張勇退出核心管理層、不再任阿里雲CEO　設立科技基金、獲阿里投資10億美元
【港股市況】融創大升23%、恒大升20%　新地挫9%　恒指跌105點、萬八關失而復得（不斷更新）
【港股市況】融創大升23%、恒大升20%　新地挫9%　恒指跌105點、萬八關失而復得（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款