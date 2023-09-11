hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【手機設備股】舜宇8月手機鏡頭出貨量按年急升17% 受惠去年低基數
股市 18:01 2023/09/11
舜宇光學 （02382） 公布8月營運數據，受惠去年整體智能手機市場需求疲弱造成低基數，上月手機鏡頭出貨量按年升17%至1.08億件，為今年内最高，按月亦升13.2%，因客戶需求有所增加。車載鏡頭出貨量按年增14.8%至808.9萬件，按月亦升0.1%。舜宇解釋，隨著汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的緩解，令車載攝像鏡頭市場需求有所增長。
今年首8個月，手機鏡頭出貨量7.17億件，按年下跌14%，車載鏡頭出貨量則升23.8%至6324.9萬件。
光電產品方面，手機攝像模組出貨量為5296.3萬件，按年急升36.8%，主要受惠於去年同期的基數處於低位，惟按月則跌2.9%。光學儀器方面，顯微儀器單月出貨量18,023件，按年大跌61%，惟按月增長4.8%。
今年首8個月，手機攝像模組累計出貨量按年輕微下跌0.6%至3.62億件，其他光學產品出貨量則大跌46.7%至1905.7萬件。
相關文章：
【業績│手機設備股】舜宇光學低開約6% 半年少賺67.8%、毛利率倒退5.9個百分點 料仍須面對經濟復甦緩慢、消費需求不足等挑戰
【手機設備股】舜宇光學彈高3% 6月手機鏡頭出貨量按年升近26%
記者：伍鍵文
看文章 ・ 賺取 ET Points