拜登訪越南 就飛機採購及人工智能達成協議

美國總統拜登（Joe Biden）於印度主辦的二十國集團（G20）峰會結束後，轉訪越南河內作國事訪問。美國與越南提升為全面戰略夥伴關係，更就飛機採購及人工智能（AI）等方面達成協議。

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拜登周日（10日）抵達河內與越共中央總書記阮富仲會晤，兩人將兩國關係提升為旨在和平、合作與可持續發展的全面戰略夥伴關係。

兩人強調要繼續深化政治外交關係，推動代表團定期互訪和各級來往，增進相互了解，建立和增進政治互信。

其次，拜登宣布兩國在半導體供應鏈方面建立新夥伴關係，簽署半導體供應鏈、勞動力和生態系統發展的合作備忘錄確立關係。

據悉，兩國會合作擴大越南半導體生態系統的能力，以支持美國工業。

拜登周一（11日）出席越美創新暨投資峰會，會議由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與越南計劃與投資部長阮志勇主持，與會者包括兩國半導體、科技和航空巨企高層。

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拜登在會上重申，兩國正深化雲計算、半導體和人工智能領域的合作，越南的關鍵礦產供應也至關重要。越南為全球第二大稀土儲量國，出產礦土可用於生產電動車和風力渦輪機。

白宮在拜登訪越期間公布，越南航空（Vietnam Airlines）與波音（Boeing）達成價值78億美元（約608.4億港元），向波音購入50架波音737 Max飛機。

半導體龍頭Nvidia將與越南的Vingroup集團合作，在越南展開AI業務。微軟（Microsoft）計劃為越南和新興市場制定生成人工智能的專屬解決方案。

Marvell和新思科技（Synopsys）兩間美企計劃於越南開設芯片設計中心。

Amkor也宣布耗資16億美元（約124.8億港元）於河內設廠，新工廠將負責組裝、封裝和測試芯片，料於10月開始營運。

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責任編輯：鄭錦玲