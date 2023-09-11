拜登訪越 美越企業完成多項交易

美國總統拜登在G20結束後，由印度前往越南訪問，隨即提升與越南的雙邊關係。訪問期間，美國和越南的企業在多個領域達成合作，並宣布完成幾項重要交易。

拜登會見了越南執政共產黨領導人阮富仲（Nguyen Phu Trong），根據白宮發表的聲明，美國和越南將雙邊關系由「全面夥伴」升級為「全面戰略合作夥伴關系......兩國共同努力實現和平、繁榮和可持續發展的共同目標」。這是越南最高級別的外交關係。

訪問期間，來自美國和越南半導體、技術和航空領域領先公司的高層管理人員召開了越南-美國創新與投資峰會。會議旨在促進商業夥伴關系，加強在雲計算、半導體和人工智能（AI）等領域的合作。與會者包括Google、Intel（INTC）、波音（BA）和越南航空公司等知名企業。

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會議強調了越南的戰略重要性，因為越南擁有對電動汽車和大量稀土礦藏。美國尋求加強越南的全球作用，降低半導體行業面臨的與中國相關的風險。

訪問期間還宣布了幾項重要交易，包括越南航空公司購買價值78億美元的50架波音737 Max噴氣式飛機，以及微軟（MSFT）為越南量身定制AI解決方案的計劃。Nvidia（NVDA）也與越南企業就AI計劃進行了合作，而Marvell（MRVL）和Synopsys（SNPS）則透露了在越南建立芯片設計中心的計劃。

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此外，耗資16億美元在河內附近新建的Amkor工廠將開始芯片組裝業務，美國企業集團Honeywell將合作開發越南首個電池儲能系統。

會議由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和越南計劃與投資部長阮志勇（Nguyen Chi Dung）主持，強調了越南企業在美國的擴張和融入全球供應鏈的問題。

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