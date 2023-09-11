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軟銀旗下Arm IPO傳將以上限定價 正考慮抬高估值

環球政經 14:30 2023/09/11

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據報，軟銀（SoftBank）旗下的芯片設計公司Arm在接近取得足夠投資者支持下，有望在即將舉行的首次公開招股（IPO）中，取得定價區間上限、545億美元的估值。

《路透》引述消息人士指，Arm正考慮要求投資者給予更高的估值。

據此前披露的IPO文件顯示，Arm計劃以每股47至51美元的價格，籌集最多48.7億美元資金。以發行價的區間計，Arm的估值在完全攤薄後為500億至545億美元。

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為了應對IPO的超額認購，Arm正在考慮提高價格區間或將發行定價定在當前區間之上，這兩種情況都將導致估值超過545億美元。盡管存在這些可能的調整，軟銀仍打算在IPO（IPO）後繼續持有Arm90.6%的股份，IPO募集資金約為50億美元。軟銀將在未來兩天內決定是否修改價格範圍，但這取決於關鍵投資者的承諾，預計將於周一做出。

軟銀和Arm尚未對這些進展發表正式評論。

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撰文 : 林斯凱

美股 IPO Softbank 集資 美元
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