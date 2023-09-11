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G20同意提高可再生能源發電能力兩倍 惟未達成主要目標

環球政經 11:30 2023/09/11

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在日前舉行的20國集團（G20）峰會期間，世界各國領導人達成了一項協議，即努力在2030年前將全球可再生能源發電能力增加兩倍，同時承認有必要逐步減少有增無減的煤電。

然而，此次峰會未能制定出雄心勃勃的氣候目標，主要原因是成員國之間存在分歧。關於到2035年將溫室氣體排放量減少60%的建議，以及將可再生能源發電量增加兩倍的目標，遭到了俄羅斯、中國、沙特阿拉伯和印度等國的反對。最終宣言沒有提及具體的溫室氣體減排目標，而是強調根據各國國情擴大可再生能源。

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20國集團的合作在全球應對氣候變化上至關重要，因為這些國家的排放量合計佔全球排放量的80%以上。

20國集團領導人還同意在逐步減少未削減的煤電時考慮「各國國情」，但並未提及減少原油使用量。這一疏忽表明沙特阿拉伯等產油國在談判中的影響力。

宣言沒有像七國集團所倡導的那樣，承諾在2050年前實現凈零排放。相反，它重申了在本世紀中葉左右，實現全球溫室氣體凈零排放或碳中和的承諾，同時考慮到了最新的科學發展和各國不同的國情。

峰會還承認向發展中國家提供低成本和可持續融資的重要性，以支持其向低排放過渡，同時認識到在應對氣候變化方面開展國際合作的必要性。

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撰文 : 林斯凱

經濟 沙特阿拉伯 氣候暖化 印度 G20 中國
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