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【澳門旅遊】來往港澳船票9.15起加價　日間普通位加價15元至多少？

股市 17:12 2023/09/11

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【澳門旅遊】來往港澳船票9.15起加價　日航普通位加價15元至多少?

全面通關後，不少港人熱愛「過大海」到澳門遊玩。經營港澳船務的噴射飛航及金光飛航同時宣布加價，加幅最高達一成，於本周五（9月15日）起生效。從上環港澳碼頭乘船到澳門的日間普通位票價加價15元，平日為175元，周末及假日為190元，而夜間普通位則加價20元至220元。

另外，兩間船公司的豪華位、頭等艙、貴賓廂的票價也有上調。 

噴射飛航表示，獲澳門政府批准調整澳門/氹仔往返香港航線；以及往返澳門及香港國際機場航線船票票價，票價調整加幅為8.5%至10%不等。是次為噴射飛航繼2017年後首次票價調整。

不過，噴射飛航同時也會於9月15日至12月15日推出港澳航線船票價優惠，乘客於噴射飛航網站選購e-boarding來回船票可享9折優惠。

開市追揸沽

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編輯：袁諾曦

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