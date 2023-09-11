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【大行報告│16】券商大手調低新地評級及目標價　花旗：新地為漫長冬天做好準備

股市 17:07 2023/09/11

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【大行報告│16】券商大手調低新地評級及目標價　花旗：新地為漫長冬天做好準備

新鴻基地產 （00016） 績後股價重挫，收報79.95元，跌9.5%。券商均大手調低其評級及目標價，看淡新地2024財年表現，富瑞估計新地今年派息減16%，花旗則指新地正「為漫長的冬天做好準備」。

富瑞認為，從新地截至6月底止未入帳項目的銷售額來看，顯示集團未來業績只會溫和復甦，而恢復基礎溢利40%至50%派息比率的舉動，意味明年派息將會下降，預期2024財年每股派息將減少16%至4.2元，股價將會承壓，並調低新地評級至「持有」，目標價削30%至80元。

新地商場租戶銷售額仍低於疫情前水平

富瑞指，新地去年物業發展利潤遜預期，而物業投資復甦之路又緩慢，本港商場租戶銷售額仍低於疫情前水平，但酒店業務強勁，負債比率亦控制在18.2%，而且仍錄得正面現金流。

花旗亦預期新地2024財年的每股派息可能會下調，但相信2024財年的每股派息可能見底，當市場開始復甦，每股派息將有潛在上升空間。該行調低新地2024及2025財年每股盈測20.1%及24.3%，以反映更保守的銷售及毛利率預測，同時將資產淨值（NAV）折讓幅度由45%擴至50%，故目標價相應下調近兩成至103.3元。

大摩：新地淨負債佔息稅前盈利比率15年最高

花旗稱，本港住宅及寫字樓市場自今年第二季起顯著放緩，驅使新地進入防守模式，除增加銷售，亦更有選擇性地收購項目，以維持營運及財務安全。該行對本港整體樓市持審慎態度，但相信新地在新項目協助下，能憑藉更好的產品組合和增加的租金收入，繼續在合約銷售方面取得穩定表現。

摩根士丹利指，利率會在高位持續更長時間，因此新地在派息方面持保守態度，新地亦表明派息比率最高只及基礎溢利50%，與之前的50%以上明顯有異，「雖然在目前市況下保留現金是正確的舉動，但此舉將令投資者更憂慮，派息將更波動」，而基於市場交投疲弱，加上售價下，預期今年物業銷售或會下降，意味派息會減少。

大摩稱，新地淨負債比率18%看似合理，但淨負債佔息稅前盈利比率達3.2倍，高於平均的2倍，亦是過去15年來最高，同時現金利息成本按年大增72%至25億元。

   
摩根士丹利121元增持
花旗127.9元＞103.3元買入
富瑞115元>80元買入>持有
里昂95元>79.5元沽售
開市追揸沽

相關文章：【分析】新地股價周一重挫一成　原來源於業績報告內的一句話？

相關文章：【業績｜新地系】新鴻基地產全年基礎溢利跌16.7%、受累物業銷售溢利減少　維持末期息每股3.7元、股價挫近11%

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 派息 目標價 派息比率 每股資產淨值 大行報告 新鴻基地產（00016） 新地
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