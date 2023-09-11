加拿大出現住房危機 住房部長：正在考慮一系列激勵措施

據加拿大廣播公司（CBC）周日（10日）報導，加拿大住房部長弗雷澤（Sean Fraser）正在評估一系列方案，以緩解住房危機。

弗雷澤在接受CBC 採訪時說：「我們目前正在考慮一系列（激勵措施），其中一些可能包括為建築商提供潛在的建房稅收優惠。有些可能包括其他低成本融資安排。」



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報導還說，弗雷澤還在考慮取消對經濟適用房項目徵收的商品及服務稅（GST），並將聯邦土地專用於租賃住房。

弗雷澤稱，主要目標是更迅速、更有效地使用之前分配給現有項目的資金，保證加拿大可以使用其建築勞動力，並支持相對欠發達的行業，如工廠建造房屋。

加拿大正面臨住房可負擔性危機，危機被歸咎於移民和留學生人數的增加，這刺激了對住房的需求，而成本的上升卻減緩了建築業的發展。第二季度經濟意外萎縮的主要原因是住房投資下降、庫存積累減少以及國際出口和家庭支出放緩。

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記者：張瑋婷