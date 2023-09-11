【中國經濟】人行轄下官媒：金融對實體經濟支持足夠　須解決金融機構不敢貸問題

▲ 【中國經濟】中國8月信貸數據勝預期 官媒：金融對實體經濟支持總量足夠

人民銀行中午發布多項中國8月信貸數據，社融增量、新增貸款額都高於市場預期。人行主管的《金融時報》隨即發表報道，引述接近監管人士稱，金融對實體經濟支持總量是夠的，未來結構性工具運用既要考慮經濟運行中突出的結構性矛盾，又要權衡金融機構對特定領域金融服務的意願和能力，解決好不敢貸不願貸不能貸問題。

中國8月新增貸款1.36萬億元（人民幣，下同），較7月多出逾1萬億，《金融時報》引述不具名業內專家指，8月貸款增量明顯強於季節規律，既有政策面的支持，也顯示市場預期和情緒出現好轉。

內地8月接連宣布放寬房地產政策、金融市場政策，年內累計1次降準、兩次減息、3招放寬房策（降首期比例、二套房利率、存量貸利率）。

報道指，多部門政策正形成組合拳效應，顯示出穩增長的決心，而即使7月數據較弱令市場憂慮，但「事實證明，單月短暫波動不足以說明問題，從前8個月來看貸款總體保持較快增長。」

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