▲ 【證監監管】證監會撤銷Axial牌照 涉遲報連續19個月速動資金不足10萬元

證監會公布，已撤銷持有9號牌照（資產管理）的Axial Capital Management Limited牌照，以及暫時吊銷Axial負責人員Eugene Chung牌照，為期5年。證監指出，Axial在2019年3月至2020年10月共19個月期間，都沒有維持10萬元規定速動資金，而且即使公司在跌穿速動資金要求後不久已察覺，但在18個月後才通知證監。

除此以外，Axial在證監會多番提醒下，依然沒有在訂明期限內，呈交多項截止2019年6月至2022年12月的半年度或年度文件。

證監：Axial公然蔑視《財政資源規則》制度

證監會批評，Axial不止沒有遵守《證券及期貨（財政資源）規則》、《證券及期貨條例》及《操守準則》，而且公然蔑視《財政資源規則》下的制度。在上述情況下，Axial的行為遠遜於持牌中介人所應達到的標準。

證監會認為，Axial的缺失乃歸咎於Chung沒有履行他作為該公司的高級管理人員兼負責人員的職責，包括沒有確保Axial維持適當的操守標準及遵守恰當的程序，有違《操守準則》第9項一般原則，當中規定持牌法團的高級管理層應承擔的首要責任，是確保商號能夠維持適當的操守標準及遵守恰當的程序。

Chung於2005年加入Axial ，由2018年4月開始擔任Axial的核心職能主管，負責所有核心職能。

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編輯：麥德銘