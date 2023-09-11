【TSLA】Tesla急彈逾6%　大摩大幅上調Tesla目標價至400美元　唱好Dojo超級電腦系統

電動車龍頭特斯拉（美：TSLA，Tesla）近期股價反覆，上周五（8日更跌穿250美元收市，但摩根士丹利最新報告看好Tesla發展，並表明其Dojo超級電腦可幫助公司業務顯著發展，提升股份評級至「增持」，並大幅上調Tesla目標價至400美元，較上周五收市有60%潛在上升空間。

大摩：Tesla股份價值正被低估

特斯拉股價盤前急彈近6%，暫報263.04美元。

大摩指出，特斯拉旗下Dojo超級電腦，或使公司更快採用自動駕駛出租車和網絡服務，使集團市值最多增加5,000億美元。又認為Dojo可以打開新的潛在市場，就像AWS對於亞馬遜（美：AMZN）一樣。又指當愈考慮Dojo因素，就愈認識到股票價值被低估的可能性。

該行將特斯拉評級由中性「上調」至「增持」，並將其12個月目標價，由250美元大幅上調6成至400美元。

馬斯克計劃投資10億美元

大摩補充，Dojo超級電腦旨在處理培訓駕駛系統中的大量數據，可能使集團在潛在價值10萬億美元的市場中處於「不對稱優勢」，並可能使軟件和服務成為公司最大的價值驅動力。亦預計年底前推出的下一代特斯拉全自動駕駛系統以及明年初的人工智能日，均是值得關注的因素。



自2021年以來，特斯拉就一直提到Dojo如何在人工智能和自動駕駛技術方面賦予其優勢。今年7月，集團首席執行官馬斯克（Elon Musk）曾告訴投資者，稱公司計劃在2024年底前在該項目上投資超過10億美元。

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編輯：葉志偉