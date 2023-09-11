【中小企業】8月港中小企業務較7月差　收益指數從45.8下跌至43.8

政府統計處發表2023年8月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益的現時動向指數從2023年7月在收縮區域的45.8下跌至2023年8月的43.8，而未來一個月（即2023年9月）的業務收益展望動向指數為47.4。

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按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在2023年8月均較上月下跌，特別是地產業（從46.4下跌至42.9）及飲食業（從48.0下跌至44.9）。



進出口貿易業新訂單的現時動向指數，從2023年7月的46.8下跌至2023年8月的45.3，而未來一個月（即2023年9月）的新訂單展望動向指數為48.5。



政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛於8月回落。中小企對未來一個月業務情況的預期亦回軟。整體就業情況則大致穩定。



展望未來，發言人指出，環球經濟環境困難和金融狀況偏緊將繼續影響營商氣氛，但本地經濟情況改善，以及政府多項鞏固復蘇動力的措施，應會提供支持。政府會密切監察相關情況。

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責任編輯：李智賢

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