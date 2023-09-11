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【摩洛哥地震】小鎮如被「撕碎」 恐逾2000人罹難

環球社會熱點 16:48 2023/09/11

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北非國家摩洛哥早前發生數十年來最嚴重地震，導致多人死傷。鄰近震央的一個小鎮被形容，「慘遭地震撕裂成碎片」，單是小鎮估計死亡人數高達2,000，相信地震相關遇難人數仍會上升。

【摩洛哥地震】增至逾2100死 暫接受4國支援救災（第二版） 【下一頁】

英國《天空電視台》於地震發生後，走入鄰近震央的小鎮Amizmiz，見到遍地瓦礫，家園被摧毀的災民隨處可見，空氣中揚起強烈塵埃味道，感覺整座城鎮被「撕碎」。

有露宿街頭的災民表示，家已摧毀或不再安全。部分災民更坦言，不敢睡在任何房屋內。當地救災情況同樣令人憂慮，災民指因為缺少工具，暫時無法挖出埋在瓦礫下的親友遺體。據指地震帶來的破壞嚴重衝擊當地災民，仍無法相信眼前的災難境象。

災前Amizmiz人口相信約為2萬人，有救援人員估計，單是當地遇難人數恐怕已超過2,000人，死亡率料達10分1。官方公布最新罹難人數為逾2,100人，預計死亡數字將會攀升。

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【摩洛哥地震】C朗開放酒店接待災民 球員捐血救人 【下一頁】

另一個震央附近的小鎮Talat Nyakoub同樣嚴重受災，雖然有大型工具協助搜救，但市內傳出強烈屍臭味，挖掘瓦礫的救援人員亦難忍巨大臭味。

搜救人員承認，瓦礫下仍有生還者的機會渺茫，不單因為當地氣溫炎熱，隨救援「黃金時間」陸續流失，被埋人士存活機會亦逐漸降低。

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責任編輯：吳漢培

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