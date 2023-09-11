▲ 【旅遊股】攜程集團CEO： 消費復甦較慢不影響國內旅遊反彈強勁 中國入境旅遊市場潛力巨大

內地消費復甦力度未如預期強勁，市場關注對旅遊支出影響，攜程集團Trip.com Group （09961） 首席執行官孫潔接受訪問時認為，國內旅遊復甦強勁，次季國內酒店預訂量較2019年疫情前同期高出60%，隨著內地文旅部宣布第三批恢復出境團隊旅遊國家，預計客戶對出境旅遊興趣明顯提高，隨著國際航班數量逐漸恢復，以及地區開放簽證申請，「出國旅行將變得越來越受歡迎」。

攜程集團近期著手開拓內地入境旅遊市場（Inbound travel），孫潔指出，疫情前入境旅遊收入佔內地GDP約1.9%，遠低於泰國的13%、日本及新加坡的5%至6%以及美國的2%至3%，認為中國入境旅遊收入潛力巨大，不僅對經濟有好處，還能增加年輕人就業機會。

孫潔認為，中國擁有豐富歷史，很多城市擁有完善高速鐵路、基礎設施，有助吸引海外遊客。孫潔建議，若要明顯擴大入境旅遊的話，首先須進一步完善簽證申請，「變得更加友好和容易」，同時增加設施雙語指示，以及促使更多酒店開放接待外國遊客等。

攜程集團近年收購歐洲旅遊預訂平台Travix、機票格價平台Skyscanner等，對於收購策略，孫潔稱，公司對投資對象要求非常高，並基本上抱有3個大原則，首先是必須與核心業務有關，其次是對象須為垂直領域，或地理範圍內首兩位龍頭，「（收購後）協助對方扭虧為盈，不是最佳利用我們專業知識的方式」，最後是須待市場出現好時機。

疫情後內地旅客預訂模式，及旅遊產品喜好有所改變，孫潔提到，（1）健康相關產品需求提升，（2）家庭向產品勢頭強勁，（3）團隊旅行，例如夏天潛水，秋天行山，冬天滑雪，（4）年輕消費者喜歡到人跡罕至的偏遠地區旅遊。

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記者：李哲毅