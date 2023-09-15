【iMoney中秋有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票30張

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一年容易又中秋，中秋節係人月團圓好日子，一家人聚首一堂就最應節啦！香港迪士尼樂園一向係大小朋友都喜愛嘅主題樂園，而家仲有全新夜間匯演 —《迪士尼星夢光影之旅》，為地標「奇妙夢想城堡」賦予獨有新面貌、新生命，以迪士尼經典故事為賓客送上奇妙又感動的晚上。啱晒全家人齊齊去吃喝玩樂玩足一日渡佳節！

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截止日期﹕2023年9月22日（下午2時正）

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