【網店物流小幫手@iM網欄】拓展OMO模式 掌握Back to School商機

大家都會留意到，在每年9月開學日前，不少商品都會推出學生優惠，例如手提電腦、平板電腦、文儀用品，以至衫褲鞋襪等。無論是在大型百貨或社交平台，都會看到「Back to School」、「開學祭」等開學優惠的宣傳。近年，「Back to School」已成為年度節日、雙十一等購物旺季外的重要電商促銷搶灘季節。

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根據《香港優質顧客服務協會》最新調查發現，步入後疫情年代，Z世代漸成為經常網購的消費群組，約80%的大學生平均每一至兩天在網上平台購物一次。各商戶會看準不同時機，分別於實體店、自家網店和大型網購平台，線上線下同步推出優惠，迎合新世代的購物習慣和喜好。因此，「Back to School」愈來愈受到商戶的重視。

商戶在掌握「Back to School」促銷好時機時，更理想是配合O2O/OMO模式，透過整合線上和線下的銷售渠道，為顧客提供統一的購物體驗，刺激銷量增長。同時，更可利用網店及門市互通的優勢，如發放門店及網店通用的電子優惠券、提供「線上買、線下取」等配送服務，讓顧客更多機會接觸店舖的產品，引起後續的購買行為。

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而完善的物流系統和配套，對拓展OMO模式而言更是不可或缺。線上的自動化物流系統，有助同步記錄實時庫存量及訂單狀態，讓你節省管理心力。而線下的物流團隊，能為你支援不同形式（例如線上下單、送貨到門、線下取貨、或實體店補貨）的訂單處理，全方位照顧品牌的零售需要。

商戶要迎接OMO新零售趨勢，應從優化購物體驗着手，在虛實融合之間，統一整合線上線下數據，促進與消費者的互動。聯同可靠的物流夥伴，代為處理多渠道訂單，更能創造完整的購物體驗，迅速打好OMO基礎，壯大業務發展。

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作者_葉翠玲簡介

e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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