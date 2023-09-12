  • 27°C
香港時間 : 2023912日 (週二) 15:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網店物流小幫手@iM網欄】拓展OMO模式 掌握Back to School商機

名人薈萃 15:17 2023/09/12

分享：

分享：

大家都會留意到，在每年9月開學日前，不少商品都會推出學生優惠，例如手提電腦、平板電腦、文儀用品，以至衫褲鞋襪等。無論是在大型百貨或社交平台，都會看到「Back to School」、「開學祭」等開學優惠的宣傳。近年，「Back to School」已成為年度節日、雙十一等購物旺季外的重要電商促銷搶灘季節。

【Wealth封面故事】(有片)專訪黃國英 因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合【下一頁

根據《香港優質顧客服務協會》最新調查發現，步入後疫情年代，Z世代漸成為經常網購的消費群組，約80%的大學生平均每一至兩天在網上平台購物一次。各商戶會看準不同時機，分別於實體店、自家網店和大型網購平台，線上線下同步推出優惠，迎合新世代的購物習慣和喜好。因此，「Back to School」愈來愈受到商戶的重視。

商戶在掌握「Back to School」促銷好時機時，更理想是配合O2O/OMO模式，透過整合線上和線下的銷售渠道，為顧客提供統一的購物體驗，刺激銷量增長。同時，更可利用網店及門市互通的優勢，如發放門店及網店通用的電子優惠券、提供「線上買、線下取」等配送服務，讓顧客更多機會接觸店舖的產品，引起後續的購買行為。

【足本重溫】黃國英專訪80分鐘足本播放【下一頁

而完善的物流系統和配套，對拓展OMO模式而言更是不可或缺。線上的自動化物流系統，有助同步記錄實時庫存量及訂單狀態，讓你節省管理心力。而線下的物流團隊，能為你支援不同形式（例如線上下單、送貨到門、線下取貨、或實體店補貨）的訂單處理，全方位照顧品牌的零售需要。

商戶要迎接OMO新零售趨勢，應從優化購物體驗着手，在虛實融合之間，統一整合線上線下數據，促進與消費者的互動。聯同可靠的物流夥伴，代為處理多渠道訂單，更能創造完整的購物體驗，迅速打好OMO基礎，壯大業務發展。

同場加映：【青姐話】有國策  有辦法？

青姐話

作者_葉翠玲簡介
e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

更多網店物流小幫手@葉翠玲的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 葉翠玲

欄名 : 網店物流小幫手

最新專欄文章 更多

【網店物流小幫手@iM網欄】本地電商物流 緊貼科技潮流趨勢
2023/08/01
【網店物流小幫手@iM網欄】本地電商物流 緊貼科技潮流趨勢
【網店物流小幫手@iM網欄】 電商全渠道 分銷策略三大挑戰
2023/07/05
【網店物流小幫手@iM網欄】 電商全渠道 分銷策略三大挑戰
【網店物流小幫手@iM網欄】【倉庫運作最頭痛？】電商必知的3大倉庫管理貼士
2023/06/06
【網店物流小幫手@iM網欄】【倉庫運作最頭痛？】電商必知的3大倉庫管理貼士
【網店物流小幫手@iM網欄】市場新興：電商代營運
2023/05/05
【網店物流小幫手@iM網欄】市場新興：電商代營運
【網店物流小幫手@iM網欄】本地電商物流急速發展 4年生意額增長27倍
2023/03/14
【網店物流小幫手@iM網欄】本地電商物流急速發展 4年生意額增長27倍
中小學教育 香港 銷售 網購平台

上一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里新CEO提出兩大戰略重心 包括用戶為先和AI驅動

下一篇文章

中環新地標The Henderson料2024年中入伙　出租率近五成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【金融科技】中信銀行(國際)全力推進金融科技轉型 未來將繼續增聘人手
【金融科技】中信銀行(國際)全力推進金融科技轉型 未來將繼續增聘人手
【市區上車盤】得寶花園253呎戶300萬沽　7年貶值18%　帳蝕64萬
【市區上車盤】得寶花園253呎戶300萬沽　7年貶值18%　帳蝕64萬
【大抽獎】滙豐慶祝「轉數快」推出5 週年 完成指定任務 有機會贏取最新型號iPhone !
【大抽獎】滙豐慶祝「轉數快」推出5 週年 完成指定任務 有機會贏取最新型號iPhone !
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」
【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」
【裝修設計】80後獨居屋主豪花70萬 打造無印風格日系家居
【裝修設計】80後獨居屋主豪花70萬 打造無印風格日系家居
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款