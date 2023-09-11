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加息的延遲累積效應

宏觀解讀 16:23 2023/09/11

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美聯儲加息接近尾聲已成為市場共識，但貨幣政策所帶來的影響並不會迅速呈現，而將表現為延遲顯現的累積效應。本文從宏觀的實際產出、中觀的銀行信貸迴圈以及微觀的家庭部門負債壓力三方面入手，研究美聯儲貨幣政策延遲累積效應的傳導。

首先，政策實施與實際影響顯現之間存在時間差。通過整理學術文獻，我們發現在宏觀層面貨幣政策的延遲累積效應體現在三個方面。一是加息對經濟產出的影響通常會在約5-6個月之後開始顯現。二是加息造成的實體產出下降通常會持續1-2年的時間。這表明貨幣政策的影響並非短暫的，而是需要一段時間來傳導和累積，最終對實體經濟產生顯著的長期影響。三是信貸密集型經濟體受緊縮貨幣政策的影響更為深刻。從短期來看，市場可能會因為貨幣政策變化而產生波動，但這並不一定能準確反映出整體經濟受到的實際影響，市場參與者或需持續關注貨幣政策對實際產出的中長期影響，並在決策時充分理解經濟主體活動逐漸回歸正常水準的漸進過程。

其次，銀行信貸緊縮擠出企業貸款銀行信貸迴圈是金融市場與實體經濟之間的重要連接，在從宏觀向微觀探討貨幣政策的延遲累積效應時，不能忽視中觀層面金融市場的反應，尤其是本輪加息過程中美國銀行危機風險凸顯，或將進一步放大貨幣政策的影響。貨幣政策對信貸市場的傳導路徑充滿複雜性，根據學術研究，目前貨幣政策在銀行信貸迴圈中主要通過存款利率管道、淨息差管道和資產組合價值管道影響銀行資產負債端。更重要的是，由於企業似乎難以在銀行與非銀行貸款之間進行替代，銀行信貸收縮最終將會擠出企業貸款。同時，企業較難利用現金或其他方式來完全緩解貸款限制對其投資計畫的影響，導致企業可能會大幅降低投資支出。

最後，銀行信貸迴圈對於家庭部門負債的影響是貨幣政策傳導影響實體經濟的重要途徑之一，而美國家庭部門疫情期間積累的超額儲蓄是美國經濟韌性的重要支撐，使得美國家庭部門的償債壓力變化將有效反映本輪加息的滯後性影響。具體來看，美國家庭部門債務壓力呈現以下兩點特徵：一方面，家庭部門整體償債壓力處於歷史地位。另一方面，固定按揭利率鎖定低利率是目前家庭部門償債壓力較低的主要原因。儘管存量房貸利率上行速度低於新增房貸利率，但隨著時間的推移與更高更久的利率水準，存量房貸的平均利率將不斷上行，家庭部門的償債壓力也會漸次體現。

開市追揸沽

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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