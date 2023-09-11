【餓「新」嘗啖＠iM網】傳統中菜與科技結合 奇妙美食之旅

近年，營養補充劑大受歡迎，NMN更是業界新寵，夾著哈佛醫學院遺傳學終身教授David Sinclair的研究報告，受到廣泛關注，人們普遍相信其在促進健康和抗老化領域擁有重要潛力，有助修復受損DNA，激活長壽蛋白。君不見這補健品如雨後春筍接踵而至，不同品牌爭相推出自家產品。繼有補充品、謢膚品外，還有NMN水，最近，更有品牌商與餐廳合作，推出抗衰老套餐——NMN抗氧煮意，喚醒長壽基因，突破飲食界限。融合科技和美食，將色香味與營養同步昇華。

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這套餐每位1,280元，由前菜到甜品合共九道，特意選用該品牌旗下的NMN水和鹼性水，和海鮮等食品完美結合，令食客在食得好，飲得好之餘，還能活得好——得到抗老基因。

頭盤先端上撈汁花甲皇和雕皇醉香蝦，賣相吸引。新鮮肥美的花甲皇隻隻飽滿，配以NMN水為基底的秘製醬汁和青紅小辣椒，每一隻花甲都沉浸在醬汁的滋潤中，入口鮮嫩肥美，不消片刻，已被吃得滿盤狼藉。

醉蝦更是不得了，也不知道是水的關係還是廚師醃的工夫，醉香份外入味，肉質鮮甜彈牙，每一口都帶着微醉的香氣，令人陶醉其中，就連蝦頭，也十分美味，平時鮮吃蝦頭的朋友，直呼好吃。

雪梨蘋果花膠湯，本來雪梨蘋果和花膠已夠滋潤，加了NMN水更為湯品增添了營養的層次。清澈透明的湯品中，蘋果和雪梨的甜美與花膠的彈性相輔相成，帶來一種獨特的口感體驗，入口清甜芬芳，讓人感受到健康與美味的完美融合。

最大陣勢該是金湯芙蓉龍蝦球。這道菜以鮮嫩的龍蝦球為主角，搭配豐富的金湯和蛋白，令人垂涎欲滴。金湯的濃郁口感拌以蛋白，與龍蝦球的鮮美肉質相匹配。

數道海鮮過後是鮑汁花菇配柚皮，厚身大花菇及柚皮配以濃郁的鮑魚汁，增添味覺享受，柚皮軟嫩清香，花菇鮮嫩爽口，增添了整道菜的層次感。

再來是魚湯東星有米。說白了就是以魚湯為基底，慢火熨熟東生斑片，再加入炸脆米，魚湯濃郁鮮美，東星鮮嫩滑口，拌以脆米的香脆，使得整道菜更加豐富美味。

濃湯三絲冬瓜盒，這道濃湯以冬瓜盒為底，搭配三絲，清新精緻可口，濃湯滋味濃郁。最後是海皇粥，顧名思義，即是蟹粥，所不同的是，以講究的NMN水為粥底，加上多種海鮮的提升，入口鮮甜，每一口都能品味到海洋的鮮味。

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這套餐利用時下流行的NMN水作為元素，結合了新鮮食材和獨特調味，帶來豐富的口感和營養價值。無論是視覺上的美感還是味覺上的享受，都令人耳目一新。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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