【英鎊定存】花旗料下周四英國壓軸加息0.25厘 英鎊短存息最高14.28厘

▲ 花旗料下周英國作最後一次加息

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下周四（9月21日）堪稱是超級星期四，因全球聚焦聯儲局議息，是否一如所料按兵不動；當天也是英國議息，花旗料英倫銀行將作壓軸加四分一厘便收手。英國曾於6月22日重手加0.5厘至5厘，8月3日已放緩加0.25厘。

花旗料鎊滙12個月內見1.28

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期9月份英倫銀行或加息25點子至5.5厘，便結束加息周期，英鎊兌美元於3個月內、未來6至12個月預測均為1.28。

鎊滙後向亦繫於美元，廖嘉豪指，料9月聯儲局或不加息，美滙指數3個月內預測為102.6，6至12個月預測為98.74。

縱使英國已放緩加息，但港銀提高英鎊定期存款息絕不手軟，最搶眼的是，滙豐（HSBC）於8月14日勁加7天年息0.5厘至13.5厘；建行亞洲於下半年開局新增7天年息13.8厘，創興更連環加中長息，取代上商而囊括榜首。

此外，有兩間大小行另闢戰線，中銀香港於8月初推出全新外滙智能分析工具「FX Smart 智匯易」，引入「技術訊號」及「形態分析」功能，運用大數據串連，助客戶全方位透視外滙趨勢。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思表示，該行一直積極推動外滙業務的數字化發展，持續優化手機銀行外滙服務功能，提供多達16種貨幣供兌換、個人化外滙資訊功能，以及7x24小時電子渠道兌換服務等，藉此提升客戶體驗。截至今年5月底，外幣兌換活躍客戶數及交易筆數均較去年同期增加約4成。

近期勇進搶存的創興再有新猷，透過旗下流動理財手機應用程式，以單一交易計算成功兌換指定金額的貨幣，例如2000英鎊等，即可參加大抽獎，有機會贏取頭獎文華東方1,000元禮品卡及各類商戶電子現金券等獎賞。只適用於所有創興流動理財的個人客戶，每位合資格客戶由現時至9月底推廣期內最多可獲4次抽獎機會。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪