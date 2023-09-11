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【代幣發行】太極推香港首個投資者用房地產基金證券型代幣 PRINCE代幣入場費為1000港元

環球政經 13:10 2023/09/11

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太極資本集團有限公司（下稱「太極資本」）今日宣佈推出 PRINCE代幣（PRINCE Token），為香港首個面向專業投資者的房地產基金證券型代幣發行（SecurityToken Offering；下稱「STO」）。是次 STO 為首個香港證監會准許的基金代幣化集資模式。

PRINCE 代幣是由太極資本旗下資本市場及財富管理業務子公司 – 先鋒資產管理有限公司（下稱「先鋒」）管理的封閉型基金所發行的數碼證券。PRINCE 代幣入場費為 1,000 港元，門檻遠低於投資私人房地產基金一般所需的 100 萬美元（約 780 萬港元）。通過持有 PRINCE 代幣，投資者可獲得相關物業每年產生的租金收入，以及受惠於物業未來增值。

【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」【見下頁】

青姐話

完成認購協議後，先鋒將安排相關投資者於 ON1ON Custody（奧年託管）開設數碼錢包賬戶，用於分配和儲存 PRINCE 代幣。ON1ON Custody 為太極資本另一子公司，是香港信託或公司服務提供者持牌人，及獲美國會計師協會（AICPA）SOC 2 認證的虛擬資產託管人。儲存於ON1ON Custody 中的 PRINCE 代幣會獲一間本地保險公司提供虛擬資產保障。

有別於與傳統基金由基金行政（Fund Administrator）以賬簿進行記錄，PRINCE 代幣於公共以太坊區塊鏈進行最終結算。相關技術優勢容許投資者於認購 PRINCE 代幣後，立即以場外交易形式獲得二級市場。如獲監管機構批准，先鋒會尋求將 PRINCE 代幣於太極資本旗下經營虛擬資產交易業務附屬公司的 HKbitEX 平台掛牌上市，通過 24 小時全天候自動交易實現更大流動性潛力。

【青姐話】真升？反彈？虛火？

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記者：張瑋婷

 

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