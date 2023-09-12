【整月任玩】月費制玩盡日本遊樂設施　LejaPass 未夠兩年已吸金數億日圓

近年「訂閱制」服務受到市場歡迎，其中成功案例就包括日本的遊樂設施訂閱服務「LejaPass」。該服務開始於2022年4月，由最初只有70家休閒設施，目前已增長至700多家遊樂園等休閒設施。雖然並未公開用戶數量，但預計2023年銷售額將達到數億日圓。

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LejaPass是娛樂休閒設施的訂閱服務，通過支付月費，用戶可無限次參觀水族館和遊樂園等參與設施（但同一設施每月僅限一次）。根據設施的種類和使用日期，有含稅2,178日圓（約116.8港元）、3,278日圓（約175.8港元）、4,378日圓（約234.7港元）三種月費方案。

在LejaPass網站選擇感興趣的設施後，日曆將顯示該設施在一周中的哪幾天可用。當會員使用LejaPass進入設施時，分配金額將支付給該設施，金額由LejaPass根據變量按設施設置。與正常的入場費相比，設施獲得的紅利輍為便宜，但優點是可在降低成本的同時吸引顧客。

設施可以規定使用LejaPass的顧客進入的日期和時間，還有每天允許的最大人數。由於遊樂設施也有分旺淡的時段，設施可根據運營狀況進行調整，例如在平日遊客較少的時候增加數量，在周末減少數量，從而提升淡季時段使用率的同時，也不會對繁忙日子帶來負擔。

為淡季製造收入

運營該服務的 Origress Parks 社長吉武優表示，訂閱制是行業衰退時誕生的產物：「使用LejaPass而入場的使用者跟一般常客不同，是原本不太會去參觀設施的人，透過LejaPass可讓休閒設施獲得新用戶並取得銷售，這就是它的運作原理。」

吉武優表示，LejaPass並不是要銷售特價門票，而是為遊樂設施在本來可能「零收入」的日子製造收入：「例如東京迪士尼樂園並不總是擠滿了人，工作日和閉園前都是空的。LejaPass的想法是即使只有較少的客戶，也比完全零客戶來得好。」

以在橫濱市的橫濱英國花園為例，就有約10至20%的遊客是使用LejaPass參觀的。吉武優表示：「在鮮花很少的夏季和冬季，植物園的收入是負數的，但透過加入LejaPass，就讓植物園全年收入變成正數。」LejaPass的設施總數已達到700家，數量從2022年4月開始服務時的70個設施增加了10倍，目標是到2024年擁有2,000個設施。

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責任編輯：李智賢

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