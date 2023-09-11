【精明理財】麥麥慳套票又回歸 ! 25元起套餐 只需100元享受8杯McCafé咖啡

今日開始，「麥麥慳套票」再次回歸麥當勞App。這次的優惠亦包括「McCafé咖啡套票」，只需支付100港元起，即可享受8杯美味的香濃咖啡，包括細杯即磨黑咖啡（Americano）和細杯即磨鮮奶咖啡（Latte）。每杯咖啡的價格低至12.5港元，適合一眾無咖啡提醒不可的打工仔。

同時，還有三款超值套餐和超值早晨套餐套票，每個套餐只需要25港元起！這些套票提供了5款漢堡超值套餐，包括豬柳蛋漢堡、脆辣雞腿堡和板燒雞腿堡。如果想升級，如雙層芝士漢堡和雙層魚柳堡，便需要額外再支付6港元，即31元。

此外，「雞會難得套票」優惠亦有推出，只需要預先支出128港元，便可以享受4個雞餐。可以選擇麥樂雞（9塊）超值套餐、脆香雞翅（4塊）超值套餐，還有原味麥炸雞和蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐。如果額外再支付2港元，更可以選擇鹽酥麥炸雞超值套餐。



早餐方面，包括豬柳蛋漢堡超值早晨套餐、魚柳堡超值早晨套餐和炒雙蛋火腿堡超值早晨套餐，同樣是100元有4個套餐。若額外再支付5港元，可以選擇精選早晨套餐，或支付額外10港元享用珍寶套餐。

套票的確較平時優惠，不過各位購買之前可以先思考是否能夠在到期日之前用完，不然造成浪費，變相沒有慳錢。購買套票時可以留意優惠期限，確保自己在優惠期限內購買套票，以免錯過優惠。當然今次「麥麥慳套票」的付款方式亦是一個理想的方式，因為客人只需要先支付20元，每買一個餐再付款，所以即使最後無用盡亦是花了20元。

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責任編輯：陳玉蓮