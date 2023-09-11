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【市區上車盤】得寶花園253呎戶300萬沽　7年貶值18%　帳蝕64萬

股樓投資 16:21 2023/09/11

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鄰近九龍灣港鐵站的得寶花園，向來是九龍區上車屋苑，近日再錄低價買賣，成交價低見300萬元。 

利嘉閣地產鮑允中表示，得寶花園C座低層04室，實用253平方呎，一房間隔，外望樓景及獅子山，今年3月叫價430萬元放盤，經歷多次減價，6月減至380萬元、8月尾減至320萬元，及至日前減至310萬元，終以300萬元易手，實用呎價低見11,858元。他補充，買家原想租樓，但於網上見此盤有裝修，即於翌日約睇樓，並即場議價買入。 

資料顯示，原業主於2016年以364萬元購入上址，持貨7年，現帳面蝕64萬元，即約18%。鮑允中表示，現時屋苑約有74個放盤，叫價由350萬元起，至655萬元。

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撰文 : 黃卓賢

得寶花園 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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