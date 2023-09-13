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【材•智論@iM網欄】 實踐ESG 洗手間安全設備

名人薈萃 06:00 2023/09/13

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前兩回談及企業如何透過洗手間中的間隔板和智能洗手間系統，去實踐企業ESG（環境、社會及企業管治）。今次筆者想說的是洗手間中的安全設備。

【Wealth封面故事】(有片)專訪黃國英 因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合【下一頁

先說的是洗手間中所使用的地板。大家或以為公共廁所人流多，地板損耗自然大，故質素不用太過講究。事實上，洗手間地板的選擇乃十分重要，因為所涉及的是公眾安全，一旦有人在洗手間內滑倒受傷，後果會十分嚴重，更大大影響企業形象。因此，洗手間地板必需在防滑性和耐用度上有較高要求。

同場加映：【青姐話】有國策  有辦法？

青姐話

以筆者公司代理的一款日本Takiron抗病毒除味地蓆為例，專為洗手間及室內設施所設計，因其耐用的結構和防滑功能，以及抗病毒除味的特點，能大大保障用戶的安全，故被不少學校、醫院、游泳池等場所採用。其質量保證措施，確保產品滿足客戶需求並符合環境標準，並致力於化學品合規性，產品設計和生產過程都通過SDG貢獻評估和環境保護評估。因此，企業或物管公司在𣄃下的洗手間中選用這款地板，不單止是負上社會責任（S），也為環境（E）作出積極貢獻，在企業管治（G）上也絕對加分。

【足本重溫】黃國英專訪80分鐘足本播放【下一頁

歷年發生過多宗公共廁所中有人暈倒、無人知曉而導致失救的意外，筆者的團隊就針對這個情況，開發了一套「AI緊急意外警報系統」，希望能幫助洗手間管理者及早發現意外，捉緊黃金15分鐘的緊急救援時間。

這套系統利用人工智能技術，快速識別洗手間內的跌倒事故或使用者失去意識的情況，在關鍵時刻提供及時信號予施助者，大大減低發生嚴重傷害的機會，有效保障公眾安全。而企業若於不同環境安裝「AI緊急意外警報系統」，亦展示了企業對安全、風險管理和社區福利的承諾，利用人工智能技術提升對緊急情況的反應能力，從而保護生命。因此，「AI緊急意外警報系統」分別對社會（S）和企業管治（G）上都作出了貢獻。

洗手間中可以實踐ESG的元素及設備，絕不止於此。對於一家決意要實踐ESG的企業或物管公司，可以在洗手間內落實的方案及細節可謂多不勝數，隨時可以再寫出更多篇「廁所文章」。然而「事不過三」，筆者就留待大家自行去公眾洗手間多加發掘了。

同場加映：【溫股知新】港股望回穩  政策繼續等

溫股知新

作者簡介：

撰文：黃志明（Eddy）

集寶建業有限公司創辦人

集寶建業（Jibpool）創立於1997年，過往參與多個公私型機構、發展商大型項目，致力於為客戶提供一站式智能洗手間和物業管理方案，以及多款高級歐洲環保建材。Jibpool亦曾獲多個綠色建築及環保獎項，為行業提供符合LEED和HK BEAM的綠色建築方案，以配合企業可持續發展和ESG策略。

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撰文 : 黃志明（Eddy）

欄名 : 材智論

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