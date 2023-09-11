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【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元
焦點港銀港元定存年息比較（只列3個月或以上存期）
其他港銀港元定存年息比較
|銀行
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|備註
|招商永隆
|4.50
|1年
|500萬
|8月10日把門檻從50萬元驟加450萬元，手機App存款
|華僑銀行
|4.40
|1年
|10萬
|8月21日加0.25厘，現有或升級至宏富理財戶，新資金，上限800萬元；全新宏富理財戶須100萬元
|大眾銀行
|4.40
|半年
|50萬
|9月6日減0.1厘，透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4.1厘再額外加0.3厘；優惠至9月底
|建行亞洲
|4.40
|3個月
|100萬
|9月11日加0.05厘，新資金
|東亞
|4.35
|200萬
|9月1日加0.05厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元，至9月底
|平安壹賬通*
|4.30
|1年
|100
|9月7日減0.2厘，適合PAOB新舊客戶
|星展
|4.30
|半年及1年
|5萬
|9月6日減0.05厘，指定理財戶及網上優惠
|創興
|4.30
|3個月
|50萬
|網上銀行或流動理財的雲利率，上限5000萬元
|信銀國際
|4.25
|3個月及半年
|10萬
|9月5日減0.05厘CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
|集友
|4.25
|半年
|100萬
|9月7日減0.05厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行開立；額滿即止
|交銀香港
|4.25
|3個月
|100萬
|8月30日減0.1厘，指定理財戶，網上新資金定存
|匯立*
|4.20
|18個月及兩年
|10
|9月5日減0.2厘，上限100萬元
|滙豐
|4.20
|半年
|1萬
|9月8日加0.6厘，尚玉理財戶及新資金，網上優惠
|南商
|4.20
|3個月
|100萬
|8月31日減0.1厘，指定理財戶及新資金，至10月底
|Mox*
|4.00
|1年及兩年
|1
|9月2日推，新資金，上限50萬元
|富融*
|4.00
|半年及1年
|1
|9月6日推
|恒生
|4.00
|4個月
|1萬
|8月29日推，指定理財戶及合資格新資金結餘，網上優惠
|*虛擬銀行
|註：只列3個月或以上存期提供逾4厘的中長息，每間港銀只列最高息；最終條款以銀行公布為準，截至9月11日
滙豐（HSBC）於上周五（9月8日）突擊加3個月港元定期存款息0.5厘，新息率重上4厘。今天（11日）建行亞洲全面加息迎戰還擊，當中最高息是3個月年息加0.05厘至4.4厘。
1個月港元拆息4連揚，現為4.29厘；半年期重上5厘關。惟專家料同業普遍以靜制動，觀望下周四（9月21日）聯儲局是否凍息。
上周僅滙豐東亞加息
回顧上周共有13間銀行減定存息，僅滙豐及東亞 （00023） 逆市加；龍頭行對上一次調整息率是8月14日，當時狠削7天年息1厘至9厘。
總覽3個月或以上較長期的定存，提供4厘或以上定存息共有23間銀行，包括滙豐於黑雨休市日突勁加半年年息0.6厘至4.2厘，以及早前恒生 （00011） 新增4個月4厘年息。
比拼一眾中長息，以眾安（ZA Bank）3個月迎新獎賞6.6厘為最高，新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息逾800元，但須注意，優惠至本周三（13日）屆滿。
另方面，虛銀Mox另闢戰線再猛谷活期息，合資格新客完成任務，計及迎新Bonus及回贈等，活期存款全城最高10.8厘，拋離天星（AirStar Bank）的6.88厘，惟後者毋須完成任務。低調的螞蟻銀行（ANT Bank）慶祝3周年推百萬元狂賞，有N重迎新賞，有機賺6000元。
順帶一提，虛銀半年業績陸續放榜，眾安在線 （06060） 指，旗下在港首間虛銀眾安（ZA Bank）上半年虧損1.8億人民幣，按年收窄17%，期內近70萬名零售用戶，較去年底的65萬名增加。該行為HashKey Exchange本地持牌虛擬資產交易所擔任結算銀行，另且擬增設美股交易。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪