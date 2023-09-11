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【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元

Hot Talk 15:54 2023/09/11

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滙豐突襲加存息，今天中小行迎戰還擊。

焦點港銀港元定存年息比較（只列3個月或以上存期）

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其他港銀港元定存年息比較

銀行年息（厘）存期起存額（元）備註
招商永隆4.501年500萬8月10日把門檻從50萬元驟加450萬元，手機App存款
華僑銀行4.401年10萬8月21日加0.25厘，現有或升級至宏富理財戶，新資金，上限800萬元；全新宏富理財戶須100萬元
大眾銀行4.40半年50萬9月6日減0.1厘，透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4.1厘再額外加0.3厘；優惠至9月底
建行亞洲4.403個月100萬9月11日加0.05厘，新資金
東亞4.35200萬9月1日加0.05厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元，至9月底 
平安壹賬通*4.301年1009月7日減0.2厘，適合PAOB新舊客戶
星展4.30半年及1年5萬9月6日減0.05厘，指定理財戶及網上優惠
創興4.303個月50萬網上銀行或流動理財的雲利率，上限5000萬元
信銀國際4.253個月及半年10萬9月5日減0.05厘CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
集友4.25半年100萬9月7日減0.05厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行開立；額滿即止
交銀香港4.253個月100萬8月30日減0.1厘，指定理財戶，網上新資金定存
匯立*4.2018個月及兩年109月5日減0.2厘，上限100萬元
滙豐4.20半年1萬9月8日加0.6厘，尚玉理財戶及新資金，網上優惠
南商4.203個月100萬8月31日減0.1厘，指定理財戶及新資金，至10月底
Mox*4.001年及兩年19月2日推，新資金，上限50萬元
富融*4.00半年及1年19月6日推
恒生4.004個月1萬8月29日推，指定理財戶及合資格新資金結餘，網上優惠
*虛擬銀行
註：只列3個月或以上存期提供逾4厘的中長息，每間港銀只列最高息；最終條款以銀行公布為準，截至9月11日

滙豐（HSBC）於上周五（9月8日）突擊加3個月港元定期存款息0.5厘，新息率重上4厘。今天（11日）建行亞洲全面加息迎戰還擊，當中最高息是3個月年息加0.05厘至4.4厘。

1個月港元拆息4連揚，現為4.29厘；半年期重上5厘關。惟專家料同業普遍以靜制動，觀望下周四（9月21日）聯儲局是否凍息。

上周僅滙豐東亞加息

回顧上周共有13間銀行減定存息，僅滙豐及東亞 （00023） 逆市加；龍頭行對上一次調整息率是8月14日，當時狠削7天年息1厘至9厘。

總覽3個月或以上較長期的定存，提供4厘或以上定存息共有23間銀行，包括滙豐於黑雨休市日突勁加半年年息0.6厘至4.2厘，以及早前恒生 （00011） 新增4個月4厘年息。

比拼一眾中長息，以眾安（ZA Bank）3個月迎新獎賞6.6厘為最高，新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息逾800元，但須注意，優惠至本周三（13日）屆滿。

另方面，虛銀Mox另闢戰線再猛谷活期息，合資格新客完成任務，計及迎新Bonus及回贈等，活期存款全城最高10.8厘，拋離天星（AirStar Bank）的6.88厘，惟後者毋須完成任務。低調的螞蟻銀行（ANT Bank）慶祝3周年推百萬元狂賞，有N重迎新賞，有機賺6000元。

順帶一提，虛銀半年業績陸續放榜，眾安在線 （06060） 指，旗下在港首間虛銀眾安（ZA Bank）上半年虧損1.8億人民幣，按年收窄17%，期內近70萬名零售用戶，較去年底的65萬名增加。該行為HashKey Exchange本地持牌虛擬資產交易所擔任結算銀行，另且擬增設美股交易。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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