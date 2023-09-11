【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘倒數 完成任務即賺800元

▲ 滙豐突襲加存息，今天中小行迎戰還擊。

焦點港銀港元定存年息比較（只列3個月或以上存期）

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其他港銀港元定存年息比較

銀行 年息（厘） 存期 起存額（元） 備註 招商永隆 4.50 1年 500萬 8月10日把門檻從50萬元驟加450萬元，手機App存款 華僑銀行 4.40 1年 10萬 8月21日加0.25厘，現有或升級至宏富理財戶，新資金，上限800萬元；全新宏富理財戶須100萬元 大眾銀行 4.40 半年 50萬 9月6日減0.1厘，透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金，在牌價息4.1厘再額外加0.3厘；優惠至9月底 建行亞洲 4.40 3個月 100萬 9月11日加0.05厘，新資金 東亞 4.35 200萬 9月1日加0.05厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元，至9月底 平安壹賬通* 4.30 1年 100 9月7日減0.2厘，適合PAOB新舊客戶 星展 4.30 半年及1年 5萬 9月6日減0.05厘，指定理財戶及網上優惠 創興 4.30 3個月 50萬 網上銀行或流動理財的雲利率，上限5000萬元 信銀國際 4.25 3個月及半年 10萬 9月5日減0.05厘CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立 集友 4.25 半年 100萬 9月7日減0.05厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行開立；額滿即止 交銀香港 4.25 3個月 100萬 8月30日減0.1厘，指定理財戶，網上新資金定存 匯立* 4.20 18個月及兩年 10 9月5日減0.2厘，上限100萬元 滙豐 4.20 半年 1萬 9月8日加0.6厘，尚玉理財戶及新資金，網上優惠 南商 4.20 3個月 100萬 8月31日減0.1厘，指定理財戶及新資金，至10月底 Mox* 4.00 1年及兩年 1 9月2日推，新資金，上限50萬元 富融* 4.00 半年及1年 1 9月6日推 恒生 4.00 4個月 1萬 8月29日推，指定理財戶及合資格新資金結餘，網上優惠 *虛擬銀行 註：只列3個月或以上存期提供逾4厘的中長息，每間港銀只列最高息；最終條款以銀行公布為準，截至9月11日

滙豐（HSBC）於上周五（9月8日）突擊加3個月港元定期存款息0.5厘，新息率重上4厘。今天（11日）建行亞洲全面加息迎戰還擊，當中最高息是3個月年息加0.05厘至4.4厘。

1個月港元拆息4連揚，現為4.29厘；半年期重上5厘關。惟專家料同業普遍以靜制動，觀望下周四（9月21日）聯儲局是否凍息。

上周僅滙豐東亞加息

回顧上周共有13間銀行減定存息，僅滙豐及東亞 （00023） 逆市加；龍頭行對上一次調整息率是8月14日，當時狠削7天年息1厘至9厘。

總覽3個月或以上較長期的定存，提供4厘或以上定存息共有23間銀行，包括滙豐於黑雨休市日突勁加半年年息0.6厘至4.2厘，以及早前恒生 （00011） 新增4個月4厘年息。

比拼一眾中長息，以眾安（ZA Bank）3個月迎新獎賞6.6厘為最高，新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息逾800元，但須注意，優惠至本周三（13日）屆滿。

另方面，虛銀Mox另闢戰線再猛谷活期息，合資格新客完成任務，計及迎新Bonus及回贈等，活期存款全城最高10.8厘，拋離天星（AirStar Bank）的6.88厘，惟後者毋須完成任務。低調的螞蟻銀行（ANT Bank）慶祝3周年推百萬元狂賞，有N重迎新賞，有機賺6000元。

順帶一提，虛銀半年業績陸續放榜，眾安在線 （06060） 指，旗下在港首間虛銀眾安（ZA Bank）上半年虧損1.8億人民幣，按年收窄17%，期內近70萬名零售用戶，較去年底的65萬名增加。該行為HashKey Exchange本地持牌虛擬資產交易所擔任結算銀行，另且擬增設美股交易。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪