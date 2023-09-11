寶馬投資數百萬英鎊在英產電動迷你車 辛偉誠：寶馬投資證明英國是製造汽車的最佳地點

英國商務部周一（11日）表示，寶馬（BMW）將投資數百萬英鎊在英國生產電動迷你車，此舉將確保4000個就業崗位。商務部長巴德諾克（Kemi Badenoch）參觀了牛津的迷你工廠，並宣布這項投資，政府稱先有「廣泛的政府參與和支持」。

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政府沒有宣布投資的具體數字，但表示近年來將總投資額提升至超過60億英鎊（74.8億美元）

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在一份聲明中說：「寶馬的投資證明了英國是製造未來汽車的最佳地點。」

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在此之前不到兩個月，印度 Tata（TAMO）表示將在英國投資40 億英鎊建設電動汽車電池廠，為其捷豹路虎（Jaguar Land Rover ）工廠供貨，此舉被視為英國汽車業在電動時代繼續生存的關鍵。

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責任編輯：張瑋婷