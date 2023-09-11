【WhatsApp更新】WhatsApp擬開發跨平台訊息功能　配合歐盟新法案

通訊軟件巨頭WhatsApp擁龐大用戶量，所得利潤及其影響力不容小覷，故企業早前被歐盟定義為「把關者」，受新推《數碼巿場法》（DMA）監管。外媒WABetaInfo報道，面對愈趨嚴謹的限制，WhatsApp近日擬開發的新介面，更是有關引入第三方訊息。

WhatsApp最新Android測試版（2.23.19.8版）包含了全新介面，介面上方配有「Third-party chats」字樣，但仍未可用，而用戶亦未能進入相關頁面。外媒The Verge亦指出，此頁面顯然是Meta開啟跨平台加密訊息技術的第一步。

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雖然按照字面上意思，「Third-party chats」極有可能與引入支援第三方聊天的新功能，惟會包括哪些第三方即時通訊程式，例如Apple的 Messenger，抑或Facebook Messenger、IG聊天等，就有待官方確認了。

是次新測試版在歐盟將WhatsApp定為「把關者」後幾日推出，DMA要求WhatsApp等通訊軟件和第三方通訊軟件合作，並要在2024年3月或以前實行。因此近日Meta和Microsoft均考慮改進其應用程式，以配合DMA。

責任編輯：歐朗欣

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