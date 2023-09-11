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意藝傳承三十載　DREAM CASA LOVE CASA　Casablanca隆重推出30週年慶特別系列與限定優惠

都會情報 15:50 2023/09/11

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Casa 為意大利文 [家] ，Dream Casa Love Casa 意為每個人心目中都會夢想，努力營造自己所想所喜愛 [家] 的模樣。Casablanca一直秉承「時尚、創意、功能」的設計理念，三十年來以獨有意大利藝術風格，為每個人打造歐式品味家居。於九月份, 卡撒天嬌將隆重推出30週年慶特別系列
●    皇牌Toscana長絨棉系列TF300完美演繹品牌獨有之意藝設計
●    Casablancax PolyU SFTx Cotton Inc.床品設計比賽冠軍學生原創作品系列    

永世不朽的意藝時尚

貴為品牌最暢銷之皇牌系列，Casablanca隆重推出全新印花圖案之Toscana 1200針長絨棉床品套裝 — 30年來這個系列一直堅持以意大利文化古城Toscana的葡萄酒、日落、紅瓦屋舍為靈感，融入文藝復興時期建築及飾畫元素，重新演繹意式品味設計；加上採用被美譽為「棉中極品」的長絨棉，擁有自然光澤感和非凡柔軟的特點，讓用家盡情沉醉意藝時尚的睡眠高質享受。

破格與本港大學舉辦香港首個床品設計比賽

適逢集團30週年慶，卡撒天嬌、美國棉花公司首次破天荒與香港理工大學時裝及紡織學院主辦的「床品設計比賽」。主辦機構希望藉此機會推動本地學生知識實踐，有直接參與產品設計的機會，提供一個展示實力的平台。豐富個人履歷，提升競爭力，同時意味著時尚、紡織和設計行業的承傳，與年青人一同努力，實現可持續發展的行業將來。 

作為行業領導品牌，Casablanca一直追求及堅持技術提升和產品創新。是次比賽由Casablanca投放資源予學生，提升本港家紡業界人才的熱誠。比賽於2023年3月31日舉辦學生作品簡報及頒獎禮，並公佈6名得獎學生，包括冠軍同學（Sin Siu Shan），除了獲得港幣2萬元獎金，其原創作品更將於週年月於全線門市及網上發售。以優雅簡約的自然花草圖案為床品正面設計，背面以電路版為圖案，圖案均為人手繪製，別出心裁。設計主題是希望產品能同時迎合男女性用家，緊貼現今潮流元素，使睡房更顯和睦、有格調。

專門店限定—三十週年快閃瘋搶活動

今年另外一個重頭戲是，普天同慶的專門店快閃瘋搶回饋活動，再三送大禮，優惠三三不盡，誠意十足。九月十三號，即可以激抵價$30 購買CASABLANCA  香薰枕一個(價值$249)。九月二十三號，憑任何消費，即可以激抵價$300換購CASABLANCA皇牌產品—天然大豆多功能冬厚被 (單人尺寸) 一張(價值$1,389)。九月三十日，凡消費滿$300，即可以激抵價$30購買指定卡通床笠連枕袋(單人尺寸)一套(價值$579)。每日活動開始時間為中午12點時正，每間專門店名額為30個，先到先得。

全新巴士車身廣告閃亮登場

以 “DREAM CASA LOVE CASA”  意藝傳承三十載為題，載有卡撒天嬌三十週年的半車廣告的巴士，即將於九月十三日於油尖旺、沙田區路線行走，為期四星期。相信全新閃耀金色品牌形象，作為移動廣告牌，能帶動高頻率及長期的社區曝光。

全新年度品牌宣傳片於各大平台熱播

三十週年誠意鉅獻，Casablanca 2023全新品牌宣傳片即將於各大電視頻道、地鐵站車站TVC螢幕、Youtube Channel、小紅書等熱播。Casa 為意大利文 [家] ，Dream Casa Love Casa 意為每個人心目中都會夢想，努力營造自己所想所喜愛 [家] 的模樣，Casablanca一直秉承「時尚、創意、功能」的設計理念，三十年來以獨有意大利藝術風格，為每個人打造歐式品味家居，意味著卡撒天嬌一直陪伴您走過人生每個重要階段，”To Create”, “To Grow”, “ To Dream” 。

立刻到Youtube Channel收看足本三十秒廣告: https://www.youtube.com/@CasablancaHK1993

【CASABLANCA  19間專門店】資訊
荃灣愉景新城二樓2063號舖
觀塘開源道60號駱駝漆大廈三期三樓L (01) 室
元朗壽富街71號元發樓地下8號舖
天水圍天耀邨天耀廣場一樓L107鋪
鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場三樓357號舖
大埔南運路9號新達廣場一樓77號舖
將軍澳中心一樓175號舖
上水馬會道184號後座地下A舖
將軍澳厚德商場西翼一樓W116號舖
旺角彌敦道750號始創中心三樓342至343號舖
新界將軍澳新都城中心二期商場UG68 號舖
大角咀西九龍海庭道18號奧海城2期一樓112號舖
元朗形點II 一樓A112B號舖
屯門良景廣場四樓L410號舖
葵芳新都會廣場五樓546號舖
屯門時代廣場南翼L2, 15號舖
香港仔中心二期地下14號舖
黄大仙正德街103號黄大仙中心一樓102號舖
大圍車公廟路18號圍方526B鋪

推廣日期：2023年9月13日至10月31日
Casablanca eShop、各大專門店及百貨專櫃同步發售。

Casablanca 30年慶特別系列—
●    Love Casa Dream Casa 三十週年慶典系列- Toscana 1200針長絨棉床品套裝 (TF300)
包括智慧被袋+床笠+有邊枕袋
單人至特大 
限時推廣價
$899起
（零售價$1,758 - $2,988）
●    Poly U SFT床品比賽冠軍學生作品-CASA-V 850針純棉印花床品套裝(VC069)
包括智慧被袋+床笠+枕袋
單人至加大
限時推廣價
$499起
（零售價$1,338-$1,988）
●    Poly U SFT床品比賽冠軍學生作品-純棉冷氣被 (CM370)
單人至加大
限時推廣價
$299起
（零售價$799-$999）

關於Casablanca卡撒天嬌
卡撒天嬌集團在1993年於香港正式成立，是一家集設計、生產、銷售於一體的家紡品牌集團，並以卡撒天嬌集團有限公司（於開曼群島註冊成立）在2012年 11月23日於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：2223）。集團總部設於香港，秉承「時尚、創意、功能」的設計理念，一直致力於健康睡眠的研究和推廣，並主營自家三大品牌Casablanca、Casa Calvin及CASA-V，以獨有意大利藝術風格，為每個人打造歐式品味家居。

了解更多集團資訊及最新動向，歡迎瀏覽：http://www.casablanca.com.hk/ 

Casablanca官方Facebook及Instagram：
https://www.facebook.com/CasablancaHK 
https://www.instagram.com/CasablancaHK/
  
顧客服務部熱線： 2687 5113

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