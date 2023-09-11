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【券商點睇】7月表現或優於預期 中金上調歐舒丹目標價至28元

股樓投資 19:00 2023/09/11

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中金引渠道調研表示，歐舒丹（00973）7月表現可能優於預期，又預計公司7月收入固定匯率下按年增長約30%，將目標價上調17%至28元，並維持其「跑贏行業」評級。歐舒丹周一（11日）收報24.25元，升4.3%。

 

【iM人物專訪】獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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該行指出，受惠於和主播李佳琦的合作，預計LeP中國7月收入增長約30%，ELEMIS收入7月固定匯率下預計按年增長15%至20%，受美國運輸問題的短期負面影響；受中國線上渠道推動，ELEMIS亞太7月收入預計按年增長三位數；受益於美國市場強勁表現，SDJ收入7月預計按年增長逾200%。
 

 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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該行將公司2024及2025財年收入預測分別上調6%和4%，至26億歐元和29億歐元，淨利潤預測亦上調10%和4%至2.52億歐元和3.23億歐元。

 

 

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記者：鄭昊彤

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優於預期 目標價 L'OCCITANE（00973） 大行報告 純利 買入 港股 中國

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