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【券商點睇】山東黃金內增外拓進展順利 受惠金價上漲釋放利潤彈性

股樓投資 18:41 2023/09/11

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興業證券表示，山東黃金（01787）海內外資源禀賦豐厚，2023年內增外拓進展順利，「十四五」末，集團規劃「再造一個山金」，規劃礦產金產量80公噸，增量可觀，將充分受益於金價上漲釋放利潤彈性。該行看多黃金，從美債、通脹、經濟三個維度來看，黃金下方空間有限，並首予其「增持」評級。山東黃金周一（11日）收報15.76元，升3.1%。

 

 

【iM人物專訪】獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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該行預計，公司2023至2025年歸母淨利潤為23.99億、31.74億及41.25億元人民幣，分別按年增92.6%、32.3%及29.9%。該行指出，公司在山東黃金省內穩步推進資源整合，焦家金礦、金洲公司、玲瓏金礦、三山島金礦通過探礦分別新增金金屬量3.58噸、2.5噸、1.85噸和1.07噸。

 


 

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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省外方面，公司完成甘肅金舜礦業的設立，期內競得保有金金屬量42噸的甘肅隴南大橋金礦採礦權，切入甘肅市場；7月完成銀泰黃金20.93%股權收購，成為控股股東，未來二者將在黃金主業加強協同，以及合作開拓境外資源併購；8月西嶺金礦新勘探得209.6噸金金屬量，累計探獲金金屬量592噸，成為目前國內最大的單體金礦床，未來將注入上市公司體內貢獻可觀黃金增量。

 

海外方面，加納卡蒂諾資源公司的納穆蒂尼礦山選廠建設基本完成，有望提前投產。

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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