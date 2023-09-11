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【券商點睇】東方甄選2023財年收入大增6.5倍 目標價獲升逾兩成至29元

股樓投資 17:44 2023/09/11

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中金表示，東方甄選（01797）5月底止2023財年業績穩固，期內收入按年增長6.5倍至45.1億元（人民幣，下同），其中直播電商業務貢獻38.8億元，佔總收入的86%。經調整淨利潤10.9億元，經調整利潤率達24%。該行認為，公司收入及利潤基本符合該行預期，並將東方甄選目標價上調23%至49元，予「跑贏行業」評級。東方甄選周一（11日）37.95元，升2.6%。

 

 

【iM人物專訪】獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

專題影片

 

 

該行指出，有鑑東方甄選受惠於淘寶直播所帶來的商品交易總額（GMV）提升，將公司2024財年收入預測上調19%，至62.1億元；對公司2025財年收入預測則為70.8億元，經調整淨利潤為16.3億元。


 



 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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該行亦料，東方甄選2024財年直播業務的GMV可達至137億元，意味GMV淨利潤率為9%，又預期2024財年來自大學教育和機構客戶的收入為6.87億元，淨利潤率為16%。

 

 

【同場加映】【青姐話】真升？反彈？虛火？

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記者：鄭昊彤

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經濟 淘寶 個股分析 東方甄選（01797） 大行報告 買入 目標價 港股 中國

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