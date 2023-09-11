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【iPhone抽獎】滙豐推轉數快5周年大抽獎　送出30部最新iPhone、要如何參與？

Hot Talk 15:31 2023/09/11

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【iPhone抽獎】滙豐推轉數快5周年大抽獎　送出30部最新iPhone、要如何參與？

蘋果香港時間周三凌晨發布iPhone 15，HSBC滙豐搶先推出「轉數快5周年大抽獎」，將連續3個月舉行抽獎，每月送出10部最新iPhone，合共30部。首階段由即日（9月11日）起至10月8日。滙豐個人客戶在應用程式「HSBC HK」完成登記滙豐為轉數快預設收款銀行，可獲得iPhone 抽獎機會。

階段期間任務名額
第一階段9月11日至10月8日完成以下任務以獲取一次抽獎機會
1. 使用您的手機號碼或電郵地址登記「轉數快」；及
2. 設定滙豐為預設收款銀行		10
第二階段10月9日至11月5日

完成以下任務以獲取一次/另一次抽獎機會：
1. 使用您的手機號碼或電郵地址登記「轉數快」；及
2. 設定滙豐為預設收款銀行（如未有完成）；及
3. 在 HSBC HK App 透過「轉數快」進行第三方轉賬

獎勵任務 - 完成額外任務以獲取額外一次抽獎機會：
4. 在HSBC HK App 透過「其他環球轉賬」 進行環球轉賬至海外戶口

10
第三階段11月6日至11月30日10

除了個人客戶抽獎，滙豐宣布向滙豐「智豐收」收款方案的商戶推出「轉數快」優惠。由即日起至2024年6月30日，滙豐「智豐收」商戶於服務啟用後首6個月內，每個歷月完成10筆「轉數快」收款交易及累積交易金額滿5,000港元，可享1.2%交易費用優惠。如果商戶使用電子商務方案或流動商務方案，於服務啟用後首個歷月完成上述交易數量及金額，更可獲豁免設置費用。

商戶如透過滙豐「智豐收」服務合作夥伴啟用服務，則可享首三十天「轉數快」二維碼的交易費用豁免。滙豐亦特別為教育界提供「轉數快」收款優惠，eClass及Talkbox商戶於即日起至2024年12月31日，可以415港元交易月費進行每月最多4,000筆交易。

PayMe更改用戶條款 30日未用可被暫停、90日無收發款可被終止，可見【下一頁】

開市追揸沽

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編輯：麥德銘

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