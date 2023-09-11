【新地16】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成

新鴻基地產（00016）公布，截至今年6月底止全年業績，純利239.1億元，按年下跌6.5%；基礎盈利238.9億元，下跌16.9%，遠遜市場預期；營業額711.9億元，下跌8%。末期息每股3.7元，全年合共派息每股4.95元，均維持不變。

期內香港物業銷售收入減少27%至238.66億元。物業發展溢利減少43%至84.74億元，反映較低銷售交付及毛利率。本年度混合毛利率按年跌9個百分點至36%。內地物業銷售收入增加108%至52.5億元，物業發展溢利增加178%至28.25億元。

業績表現遜預期，多家大行紛紛調低新地目標價，新地周一（11日）股價插水，最多曾跌逾12%至77.1元，創14年新低；收市報79.95元，跌9.5%，成交額20.9億元。

券商對新地最新評級及目標價

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里昂是其中一家看得最淡的券商，其報告指管理層透露2024年財年的派息比例，將由2023年度的60%回復至40%至50%，相信在核心業務遇逆風下，派息可能減少，該行預期新地2024年度每股派息將減少至4.45元，即較2023年度滅少1成。該行維持新地「沽售」評級，目標價由95元削減16%至79.5元。

瑞銀報告指出，新地2023年財年核心盈利較該行預測低13%，由於管理層表明明年會降低派息比例，令派息前景存在不確定性，市場對業績感到失望。該行將新地2024至2025財年盈利預測下調7%至13%，至介乎260億至270億元，以反映最新的物業發展入賬時間表和下調對其香港發展物業利潤率預測。瑞銀維持新地「買入」評級，目標價由117元降至106.6元。

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記者：李兆明