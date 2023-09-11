加拿大政府為紓緩房屋短缺 擬向建築商提供稅務優惠

加拿大樓價高居不下及供應不足，政府正研究制定多項措施紓緩房屋短缺情況，包括考慮為建築商提供稅務優惠，鼓勵其興建更多住宅。

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加拿大房屋、基建和社區部長弗雷澤（Sean Fraser）周日（10日）表示，他希望能紓緩房屋短缺情況，也正考慮一系列鼓勵措施。

弗雷澤稱政府或針對建築商推出稅務優惠，及提供低成本融資以鼓勵業界建造更多房屋。

當局也考慮取消可負擔住宅項目的商品及服務稅（GST），也考慮預留部分聯邦土地專用於租賃住宅。

但弗雷澤指當局需謹慎研究部分項目，不希望制定稅務優惠政策後，最終被用作補貼豪宅。

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弗雷澤稱首要重點是更快、更有效地運用已分配給現有項目的資金，確保加拿大可增加建築勞動力，並刺激預製房屋等相對落後的行業。

另外，弗雷澤指近期加息也令當局更難解決房屋供應問題。他憂慮民眾可能會無法供樓而失去居所，而地產商在高息環境開發房屋也處於經濟不利地位，希望銀行仍暫停加息。

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責任編輯：鄭錦玲