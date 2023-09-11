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【有相睇】見颱風、黑雨後仍完好無缺　642.5萬購愉景新城兩房戶

股樓投資 15:42 2023/09/11

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樓價持續調整，美聯物業鍾家豪說，荃灣區不少業主因應市況主動減價，帶動區內周末睇樓量按周增加三成。雖然睇樓量上升，但仍見蝕讓買賣，其中愉景新城有兩房單位日前以642.5萬元易手，業主持貨超過5年，現帳面蝕約9%。 

鍾家豪說，愉景新城7座中層F室，實用面積485平方呎，兩房間隔，最初開價680萬元，放售兩星期，終獲區內分支家庭以642.5萬元承接，實用呎價約13,247元。代理補充，買家有見愉景新城設基座商場，而且經行人天橋可步行至港鐵荃灣站，認為屋苑性價比高，所以鎖定屋苑尋找「筍盤」，其後見單位經過10號風球吹襲，以及多年一遇暴雨後仍完好無缺，故即時還價並扑鎚入市。

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資料顯示，原業主於2018年5月以700萬元購入上述單位，持貨超過5年，現帳面虧損57.5萬元，物業期內貶值約9%。 

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

陸東獨家專訪30分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3608325

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撰文 : 黃卓賢

愉景新城 荃灣區 二手市場 私人屋苑 美聯物業

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