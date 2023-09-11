【迪士尼電影】迪士尼推電影藍光碟　索價近12,000元（有片）

迪士尼的動畫一向膾炙人口，多年來更留下不少經典作品。迪士尼近年發展串流影片平台業務，旗下平台Disney+亦上架了不少電影作品。即使數碼化轉型的年代，迪士尼仍繼續為一眾迪士尼狂迷推出藍光碟套裝，並將於9月18日開放預訂，11月14日發售。

該藍光碟套裝名為「Disney Legacy Animated Film Collection 」，內含100套經典電影，索價1500美元（約11,756港元）。據官方宣傳影片顯示，套裝內容物包括18隻藍光光碟，收錄了100套來自迪士尼及彼思（Pixar）製作的電影，包括所有集數的反斗奇兵、白雪公主及獅子王等。

其他配置方面，套裝分為3冊，每冊都以故事書形式設計，記錄了每套電影的海報、推出年份和角色的經典對白。除故事冊外，套裝亦包含未上畫的電影「Wish」的海報，以及米奇老鼠耳朵形狀的水晶。

責任編輯：歐朗欣

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