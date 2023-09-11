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【大抽獎】滙豐慶祝「轉數快」推出5 週年 完成指定任務 有機會贏取最新型號iPhone !

理財智慧 16:12 2023/09/11

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為慶祝「轉數快」推出五周年，滙豐舉行大抽獎活動，合資格客戶在2023年9月11日至11月30日期間完成指定任務，有機會贏取最新型號iPhone共30部。活動名稱為「HSBC HK App 每月任務大挑戰2.0抽獎推廣活動2023」，分為三個階段，每階段送出10部最新型號iPhone。客戶完成以下指定任務即可在該階段獲得一次抽獎機會，並有額外獎勵任務。每位客戶在整個推廣活動中最多可獲得5次抽獎機會。

第1階段：2023年9月11日至10月8日
登入HSBC HK App並點擊「立即行動」。
以手提電話號碼或電郵地址登記「轉數快」，並將滙豐設定為預設收款銀行。

第2及第3階段：2023年10月9日至11月5日 / 2023年11月6日至11月30日
登入HSBC HK App並點擊「立即行動」；以手提電話號碼或電郵地址登記「轉數快」，並將滙豐設定為預設收款銀行（如在第1階段未完成）。
透過HSBC HK App以「轉數快」或「轉數快」二維碼進行第三方轉賬或付款。此外，在第2及第3階段，合資格客戶完成獎勵任務──在HSBC HK App透過「其他環球轉賬」進行環球轉賬至海外戶口，將可分別在該階段獲得額外一次抽獎機會。

同時，滙豐「智豐收」收款方案為商戶推出一系列「轉數快」優惠。自即日起至2024年6月30日，滙豐「智豐收」商戶於服務啟用後的首六個月內，每個月完成10筆「轉數快」收款交易並累積交易金額達5,000港元，可享1.2%交易費用優惠。若商戶使用電子商務方案或流動商務方案，在服務啟用後的首個月內完成上述交易數量及金額，還可豁免設置費用。商戶若透過滙豐「智豐收」服務合作夥伴啟用服務，則可享有首三十天「轉數快」二維碼交易費用的豁免。

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責任編輯：陳玉蓮

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