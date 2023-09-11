  • 27°C
香港時間 : 2023911日 (週一) 15:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一時佳話@iM網欄】企業降本增效的秘訣

名人薈萃 15:07 2023/09/11

分享：

分享：

近日看到新聞說政府要推出垃圾徵費措施，目的是減廢和環保，相信這2個目的沒有人會反對，但以垃圾徵費這措施來實現這此目標，則引發社會激烈討論。這不禁令筆者想起網絡巨頭阿里巴巴（09988）曾推出的一項福利。


阿里巴巴的免費晚餐
多年前，阿里巴巴曾經針對加班員工推出了一項福利，即公司免費提供晚餐。但這項福利帶出一個問題——如何確定這些員工真的需要加班，而不是只是想蹭飯吃呢？為了解決這個問題，公司設立了申請制度，讓員工必須向上級主管提出申請，經審批後才能拿到晚餐券。
這個制度看起來很合理，但只考慮到了「顯性成本」（Explicit Cost），並未考慮到執行這個制度所需要的「隱性成本」（Implicit Cost），例如加班員工需要額外花時間填申請表，主管需要額外花時間去審批，以及會計單位的稽核等。這些額外的時間成本很高，卻很容易被忽視。後來，因員工們嫌麻煩，索性棄而不用。於是，阿里巴巴進行了改革，取消了這個申請制度，讓加班員工可以直接去食堂用餐。同時，公司向員工明示：「加班晚餐是給加班員工吃的，你不加班最好不要吃。不過，如果你今天確實覺得很累，回去不想做飯，想吃完以後再回去，也沒關係。」
這個改革顯然更加符合員工的需求，也更加省事省力。在這個新制度下，公司發現並沒有出現大批非加班員工蹭飯的現象，而新增的加班餐費也沒有超出預算。相比之下，之前的申請制度浪費了大量的時間和成本，而新制度卻真正實現了「降本增效」的目標。


Netflix出差費用報銷
事實上，像Netflix早就發現了這個降本增效的秘密：不是通過嚴格規章制度來管理員工，而是通過簡化規章制度，讓員工自主決策，節省管理成本。Netflix的員工出差時，公司並沒有嚴格規定員工，能否坐商務艙、入住多少錢的酒店、招待客戶的費用標準等等，而是讓員工自己決定，只要符合「組織利益至上」的原則。這種自主決策的方式看起來可能會讓管理者感到不安，但實際上卻能夠大大提高效率，減少管理成本。
從以上3件事可知，任何單位為要實現目標所推出的政策，除了要目標為本外，還要考慮執行的難度和成本。
筆者在職場打滾多年，經常聽到同事們不是批評公司規章太多，難以盡記，便是說規章制度不清楚，難以跟從。更甚的是，有些人遇爭駁時，便化身為律師鑽空子，爭取自身利益。雖然同事們每年都會把簡規減章當成目標，但事與願違，規章卻愈來愈多，從未減少過。
這除了人性外，也反映了管理層對基層缺乏信任，依賴規章制度來管理。相反，如果受眾的平均素質好，便可仿傚阿里巴巴和Netflix般信任員工，強調一些核心原則和價值，然後讓他們自主決策，實現更高效的管理方式。
總之，要找到一個平衡點，除避免過度依賴規章制度，或者過度自由，更要建立起信任和責任的文化，讓成熟的員工能夠自主決策。如果能夠做到這一點，就能夠實現真正的降本增效，提高企業效率和競爭力了。

本文節錄至821期Focus《一時佳話》。

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

更多一時佳話@周榮佳的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 一時佳話

最新專欄文章 更多

職業生涯的抉擇問題
2023/09/09
職業生涯的抉擇問題
【一時佳話@iM網欄】兒童學習 秒變天才的方法
2023/09/04
【一時佳話@iM網欄】兒童學習 秒變天才的方法
【一時佳話@iM網欄】影響兒童 學習進度的因素?
2023/08/28
【一時佳話@iM網欄】影響兒童 學習進度的因素?
辦法總比問題多
2023/08/26
辦法總比問題多
【一時佳話@iM網欄】水清無魚，下一句是？
2023/08/21
【一時佳話@iM網欄】水清無魚，下一句是？
保險公司 垃圾徵費 人物 Netflix 文娛藝術 阿里巴巴 香港 酒店 會計 亞洲

下一篇文章

【裝修設計】80後獨居屋主豪花70萬 打造無印風格日系家居
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

PayMe新條款 30日未用可被暫停 90日無收發款終止使用
PayMe新條款 30日未用可被暫停 90日無收發款終止使用
人民幣兌美元跌至7.36823 再度挑戰去年抵位
人民幣兌美元跌至7.36823 再度挑戰去年抵位
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【大行報告】瑞銀：中國8月進出口均有所改善 預計年底前人民幣滙率升值
【大行報告】瑞銀：中國8月進出口均有所改善 預計年底前人民幣滙率升值
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」
【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款