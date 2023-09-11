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曾淵滄：三重原因 辣招照舊

名人薈萃 14:58 2023/09/11

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近日，內地多個一綫城市開始放寬多種買樓的措施，包括減低買第2套房的貨款比例，貸款比率，一有些城市開始取消限購、限價……一下子，內地房地產銷售好像又好起來，多隻香港上市的內房股股價飛升。

港府無需救市

內地放寬打壓房地產業，香港政府又會否跟隨？筆者估計機會不大。原因之一，是內地的放寬措拖，目的是救援部分內地的房地產企業，避免大量房地產企業倒閉，帶來新的金融危機。大量地產公司倒閉造成的賣帳數以萬億計，銀行、建築商、地產代理、建築材料供應商……全都會出問題。這些企業出問題，這些企業的供應商亦會出事，摧毀整條供應鏈。而香港的地產商基本上資金鏈都相當安全，負債比例不高，還債能力也強。近期地產商賣樓，銷情也不錯。長實（01113）近期開售油塘新盤，接近售罄。該新盤雖以低價出售，但是土地成本很低，依然有不錯的回報。既然本地地產商在資金上沒有問題，因此特區政府也沒有必要出手相助。盡管目前樓價下跌，但是跌幅仍不大，地產商賣樓仍然有不錯的利潤，因此也沒有必要出手推高樓價。

港銀依然健康

因樓價下跌而面臨困境的地產商不是沒有，而且相當多，不過，這些地產商多是以買賣物業為主業，並非發展商，她們還面對銀行削減貸款額，但是，應該也倒不下。她們只要願意低價賣掉物業，應該足夠償還銀行貨款。

一向以來，銀行給予這些中小型地產商的貸款比例都很低。因此，成為負資產，賣了物業之後仍無力還錢而倒下的不多。

總而言之，香港銀行體在這一段樓價下跌期依然是健康的，不需要港府出手相救。

原因之二，是壓低樓價，讓更多人買得起樓是特區政府的大原則，各種各樣的打壓，樓價「辣招」都不會涉及首次置業者。荃灣一幅首置項目的政府土地招標不成功，政府馬上把這幅土地交給房協，成為另一種形式的居屋。這說明了持續提供土地不讓中斷，在政府眼中是重要的。這也顯示香港政府認為土地供應至今依然不足，因此不會輕易地提高樓房的需要，加深供應不足的壓力。

原因之三，是「辣招」已經推出10多年，這10多年來樓價有升有跌，現價相對於10多年前開始推出「辣招」時仍然上升的，這說明真正影響樓價的主要因素不是「辣招」，而是利率。過去一年多樓下跌的主因是加息，加息期很長，加息的幅度也很大。

 

節錄自第829期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

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撰文 : 曾淵滄

欄名 : 置業安居

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