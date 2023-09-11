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【AI規範】Google增加選舉廣告條款　要求列明經數碼修改部分

科技 17:14 2023/09/11

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美國大選將在明年舉行，各後選人均開始為自己拉票做勢，在網絡投放廣告。在人工智能（AI）熱潮下，Google及YouTube宣布將會對廣告進行規管，要求廣告投放者註明經數碼生成或更改的內容。

Google發言人表示，鑑於能製作合成內容的工具愈趨普及，公司正在擴大政策，要求廣告投放人若在選舉廣告中經過AI生成或修改，有關資料必須被披露。政策要求該廣告註明有電腦生成的AI元素或「沒有顯示真實事件」，如加入「這音訊是由電腦生成」等字眼。惟細微改動如調亮或更改照片尺寸，就不包括在內。

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新政策將在11月中旬生效，而此次並非Google首次推出規管選舉廣告的條款。早在2018年，Google已要求廣告投放人進行身分驗證。Google發言人指，此次更新建基於已有廣告透明度，期望能支援負責任的選舉廣告及為選民提供有關選舉的有用資訊。

責任編輯：歐朗欣

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