拜登偕印度推新經濟走廊 IMF籲勿排斥他國

美國總統拜登（Joe Biden）周末於印度舉行的二十國集團（G20）領袖峰會上，與印度總理莫迪（Nerandra Modi）宣布推動「印度、中東和歐洲經濟走廊」（IMEC）。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）呼籲，經濟走廊不應具有排他性。

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格奧爾基耶娃周日（10日）接受美媒CNBC專訪，指如果各方希望貿易成為經濟增長的引擎，就必須創造走廊和機會。

她指最重要的是，設立走廊是為所有人的利益而非為排斥他人，她鼓勵所有國家本著經濟一體化的精神互相合作。

IMEC將增加相關地區現有的基礎設施投資，參與國家將在未來兩個月內開會，制定一項附有時間表的行動計劃。

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格奧爾基耶娃表示，各國因新冠疫情和烏克蘭戰爭汲取教訓，領略到加強供應鏈、供應鏈多元化和互聯互通為至關重要。

她指基礎設施互聯互通的投資愈多，國與國之間的貿易平台就愈多，相關國家和世界經濟也受惠於交通聯繫、通訊聯繫和貿易擴大產生的積極溢出效應。

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責任編輯：鄭錦玲