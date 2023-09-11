▲ 【分析︱物管】大摩下調13隻物管股目標價、最多狠削56% 是否仍有重估機會?（附最新目標價）

摩根士丹利下調13隻物管股的目標價，其中，合景悠活 （03913） 的下調幅度達56%。大摩指出，上半年業績後，物管股的盈利重置已完成，現時焦點會回到核心業務以及現金流。下階段，民企物管公司能否獨立成長尚待驗證，而國企公司則更具第三方拓展的優勢。不過，該行預期物管公司與開發商脫鉤後，盈利將出現好轉並出現重估機會。

大摩指，上半年物管股核心盈利平均按年跌9%，當中國企升約29%部份抵銷了民企約34%的跌幅，並留意到幾個核心的趨勢，包括1）收入增長放緩、2）毛利率下跌、3）萬物雲宣布更高的派息、4）現金流及盈利相對收入規模更為優先，意味重新聚焦核心業務以及持續終止低質量的項目。

由於物業企業的盈利在2022年至2023上半年重置後，該行相信未來盈利進一步下行的空間有限，因為非經常性業務對今年上半年整體毛利貢獻約為15%，而且，該行最差的情境為全年盈利跌12%。鑑於房地產市場持續洗牌和宏觀調控逆風，物管公司正在策略性地由規模轉向盈利及現金流，並在核心城市更為專注於物業管理服務以及社區增值服務。

大摩表示，由於一手住宅市場規模收縮、二手住宅項目競爭激烈、大部份物管公司專注於非住宅的拓展，而國企是具有更多的優勢，因為品牌力更強以及與政府的關係更緊密，亦有更好的經驗及專家。至於民企，品牌受損以及終止過去併購的低質量項目可能會影響建築面積的增長。

展望下半年，大摩預期物管股的盈利好轉及估值有望重估，料今年至2025年行業的盈利增長約為4%、16%及13%。長遠而言，該行相信，物管公司的經常性輕資產模式仍存在進一步重估以及提高派息率的潛力。

該行看好華潤萬象生活 （01209） 、保利物業 （06049） 、中海物業 （02669） ，因盈利增長能見度較高，並對萬物雲 （02602） 更為正面，因為利潤轉向快於預期。

大摩對物管股最新目標價 股份 目標價（變幅） 評級 合景悠活 （03913） 0.96 → 0.42（-56%） 減持 世茂服務 （00873） 1.3 → 0.81（-38%） 減持 建業新生活 （09983） 2.02 → 1.33（-34%） 減持 金科服務 （09666） 7.85 → 5.3（-33%） 減持 萬物雲 （02602） 43.12 → 31.76（-26%） 增持 保利物業 （06049） 68.42 → 51.87（-24%） 增持 寶龍商業 （09909） 6.44 → 4.87（-24%） 增持 雅生活 （03319） 6.1 → 4.83（-21%） 減持 綠城服務 （02869） 5.15 → 4.07（-21%） 與大市同步 融創服務 （01516） 2.43 → 2.08（-15%） 與大市同步 中海物業 （02669） 13.02 → 11.62（-11%） 增持 華潤萬象生活 （01209） 57.01 → 51.24（-10%） 增持 碧桂園服務 （06098） 6.17 → 6.04（-2%） 減持 上述貨幣單位為港元

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編輯：袁諾曦