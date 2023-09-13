【ET開市直擊】蘋果發布會後概念股部署 油股升勢完未？（歡迎觀眾問股）

蘋果發布會帶來全新Apple Watch及iPhone兩款產品，手機最平6,899港元入手。早前，瑞銀指蘋果面對中國經濟、華為新機等風險，於是調低新iPhone出貨量預測。華為重返全球智能手機市場，競爭激烈，蘋果概念股持貨者怎部署？無貨又值得買入嗎？另一方面，市場面臨原油供應緊張，國際油價再見10個月高位。國際油價自6月中以來累升30%，近日在高位整固，中石油 （00857） 除淨，跌近5%，是周二表現最差藍籌，3桶油股價繼續有回吐壓力？油價走勢又如何？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解大市焦點板塊走勢。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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責任編輯：葉淼