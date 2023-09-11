【華為回歸】華為李小龍：飛機上使用Mate 60 Pro衛星通訊　違反安全規定

▲ 日前有網民拍片在萬米高空的飛機上使用華為Mate60 Pro進行衛星通訊，華為「終端BG」技術總監李小龍表示此舉違反飛行安全規定。

華為近日回歸智能手機市場，低調推出Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+等新機，瞬間引發搶購潮。這兩款華為新機均首度搭載衛星通訊功能，日前更有內地網民拍片，在萬米高空的飛機上使用華為Mate60 Pro進行衛星通訊，並將影片上傳到短影片網站。

然而，綜合內地新聞媒體引述華為「終端BG」技術總監李小龍今早在社交平台表示，留意到最近有一些用戶在民航飛機飛行階段使用Mate 60 Pro的衛星通訊功能，進行通話並錄製影片傳播，指出此舉是「違反相關飛行安全規定」。

李小龍又提醒：「請各位用戶切記在飛機飛行階段一定要開啟飛行模式，遵守各項飛行安全法規。」

飛機通訊設備及導航 對外部電磁訊號敏感

報道指，華為Mate60 Pro的新功能之一就是支援衛星通話，讓用戶可以在沒有基站訊號的情況下通過衛星進行通話。該功能在有衛星信號覆蓋的區域中，幾乎可不受限制的進行通話使用。可是在某些場景中，還是非常不建議用戶使用，尤其是飛機上的通訊設備及導航系統對於外部電磁訊號非常敏感，因此在飛行過程中使用手機通話，可能對飛行安全造成潛在威脅。

僅限中國電信支援

目前在內地市場，該衛星通訊功能僅限中國電信支援，其他運營商用戶暫時無緣這項功能。IT之家早前報道，在中國電信推出的手機直連衛星服務之下，用戶可以在自己原有的SIM卡計劃，加裝直連衛星服務，無需換卡或轉換號碼。

責任編輯：張寶燕

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