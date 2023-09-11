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【中國經濟】中國8月社會融資規模增量、新增貸款同超預期　社融增量單月增5倍

宏觀解讀 13:08 2023/09/11

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【中國經濟】中國8月社會融資規模增量、新增貸款同超預期　社融增量單月增5倍

人民銀行公布多項8月中國信貸數據，包括中國8月社會融資規模3.12萬億元（人民幣，下同），較7月的5282億元，大增約5倍，也明顯高於市場估算的2.69萬億元。另外，中國8月新增人民幣貸款1.36萬億元，較前值3459億元大增，也高於預期的1.25萬億元。

在新增人民幣貸款上，若分部門看，住戶貸款增加3922億元，其中，短期貸款增加2320億元，中長期貸款增加1602億元；企（事）業單位貸款增加9488億元，其中，短期貸款減少401億元，中長期貸款增加6444億元，票據融資增加3472億元；非銀行業金融機構貸款減少358億元。

在貨幣供應上，中國8月M2貨幣供應按年增10.6%，前值 10.7%。M1貨幣供應按年增2.2%，前值2.3%。M0貨幣供應按年增9.5%，前值 9.9%。

開市追揸沽

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