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【十一黃金周】攜程集團CEO孫潔：看好十一假期中國跨境旅遊表現　AI旅遊嚮導TripGen將加入語音功能

股市 13:07 2023/09/11

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【十一黃金周】攜程集團CEO孫潔：看好十一假期中國跨境旅遊表現　AI旅遊嚮導TripGen將加入語音功能

攜程集團Trip.com Group （09961） 周一（11日）在上海舉行合作夥伴活動，首席執行官孫潔發表演講時提到，經過充滿挑戰的三年後，對正在復甦的旅遊行業極之樂觀，看好十一假期以至未來數月中國出境旅遊表現。

孫潔稱，目前公司分銷超過110萬個住宿項目以及超過510間航空公司機票，上半年機票預訂超過疫情前260%，當中來自歐洲市場機票預訂量較疫情前增長700倍，亞太區則錄3位數增長，雖然中國出境總運力只回復5成，但部分高峰期跨境機票預訂量曾超越疫情前的水平。

五一黃金周出境航班搜索量達到60%

她以五一黃金周為例，當時中國出境航班數量達到2019年的40%，但搜索量達到60%，反而需求存在，料十一國慶假期有望進一步提振跨境旅遊領域。她補充，2019年中國出境旅遊人次超過1.55億，衍生2450億美元價值。

攜程集團在內平台公司積極應用人工智能AI，此前攜程推出AI旅遊嚮導TripGen，提供製訂行程到即時預訂等功能。孫潔表示，TripGen縮短客戶預訂流程並提高轉化率，截至8月，TripGen已解決來自超過200多個國家或地區用戶的搜索問題，使用這項服務的用戶轉化率高過普通用戶1倍，留存率較普通用戶高出 30% 至 40%，攜程集團正在準備啟用TripGen語音功能，並接入到智能揚聲器等設備。

開市追揸沽

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記者：李哲毅上海專電

港股 攜程集團－S（09961） 機票 國慶 人工智能 上海 中國
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