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【人民幣走勢】人民幣單日大升逾600基點　全國外匯市場自律機制專題會議在京召開

宏觀解讀 13:00 2023/09/11

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人民幣匯價單日大幅走強，離岸人民幣（CNH）兌美元匯價單日走強650基點，升至7.2977。在岸人民幣（CNY）兌美元匯價走強逾700點，報7.2720。以港元計價，每百港元兌人民幣跌穿93，最新報92.71。

人民銀行午間披露，全國外匯市場自律機制專題會議在北京召開，並指出保持人民幣匯率基本穩定是金融管理部門、外匯市場自律機制、外匯市場成員、廣大企業和居民的共同願望。

人行公布內容：

會議討論了近期外匯市場形勢和人民幣匯率問題。外匯市場自律機制相關指導司局、8家外匯市場自律機制核心成員機構代表參加會議。

會議認為，近期人民幣對美元雖然有所貶值，但對一籃子貨幣保持基本穩定，對非美主要貨幣保持相對強勢，外匯市場運行穩健，市場預期總體平穩。隨著國內穩經濟、穩預期政策陸續出台落地，物價（CPI）同比增速觸底轉正，進出口數據好於預期，房地產政策效果逐步顯現，消費明顯回暖，科技創新不斷突破，經濟高質量發展持續推進，經濟「進」的勢能正在積聚，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎。

會議強調，保持人民幣匯率基本穩定是金融管理部門、外匯市場自律機制、外匯市場成員、廣大企業和居民的共同願望。

在黨中央、國務院的堅強領導下，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。外匯市場自律機制要在金融管理部門指導下，持續引導企業和金融機構樹立「風險中性」理念，加強對自律機製成員的行為監督和自律管理。

外匯市場成員要自覺維護市場穩定，有序開展做市自營交易，堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。企業和居民要堅持「風險中性」，不盲從跟風，不賭單邊，不賭點位，維護好財產安全。

開市追揸沽

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