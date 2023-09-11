紐約難民危機釀資金緊張 警方加班費料削減

美國紐約市湧入大量難民，相關開支大幅增加。當地市政府被指打算削減警方的加班費用，騰出資金應付難民危機。然而，紐約市的犯罪率已超過新冠疫情前。

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《紐約郵報》報稱，市長亞當斯（Eric Adams）的預算總監吉哈（Jacques Jiha）上周六（9日）發出備忘錄，通知當地包括警方在內的4大公營機構，預告今年各機構需要提交加班開支削減計劃。

備忘錄列明，警方﹑消防局﹑衛生局及懲教處需要每月提交報告，追蹤加班開數量及展示商討削減加班預算目標的會議進程。同時備忘錄要求暫停非必要出差，禁止購買新裝備及叫停未來及新咨詢合約。

紐約市最大警察工會「警員福利協會」主席Patrick Hendry狠批減少加班費開支，直言警方人手已經短缺，無法持續打擊當地犯罪率。據悉，紐約市的犯罪率甚至超越疫情前水平。他指市政府如想在不影響公眾安全下慳錢，應加大投資挽留有經驗警員。

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紐約警方去年的加班預算超過7億美元（約54.86億港元），批評者長年指摘紐約警方相關開支過高。

亞當斯早前警告，大量湧入的難民將會摧毀紐約市，包括釀成財政災難。他指難民潮未來3年將消耗市政府120億美元，公營機構需要即時減少5%開支，明年春天更可能升至15%。

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責任編輯：吳漢培