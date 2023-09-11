英11歲女童遭特大美國惡霸犬咬傷 政府擬禁養該品種（有片）

英國伯明翰一名11歲女童，上周六（9日）於公園遭一隻特大美國惡霸犬（American Bully XL）咬傷，令外界再度關注烈性犬的安全問題。英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）表示，她正尋求將該品種犬隻列入禁養名單。

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從網上流傳影片可見，特大美國惡霸犬咬住女童手臂，一名男子設法將狗從女童身上扯開。女童跑入一家商店避開狗隻，該狗一度被人壓在地板上制服，隨後逃脫並追趕另一名男子。

該名穿著白色T恤和短褲的男子被追至油站前方，也遭該狗咬傷。

柏斐文於社交平台X（前稱Twitter）發文，形容事件令人震驚。她指特大美國惡霸犬對英國社區，尤其對兒童而言都明顯為致命威脅。

她直言這種情況不能持續下去，她已就禁養特大美國惡霸犬尋求緊急建議。

前司法大臣白樂彬（Robert Buckland）也表示，他對特大美國惡霸犬攻擊人和動物的事件增多深感擔憂，呼籲政府採取行動禁止這類狗。

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英國2021年發生的致命犬類襲擊事件中，有一半涉及特大美國惡霸犬，去年更增加至6成。

如環境、食物及鄉郊事務部（Defra）將特大美國惡霸犬列入禁止名單，民眾擁有、飼養或出售該品種犬均屬違法。

Defra發言人表示，當局非常嚴肅對待狗的襲擊和反社會行為，並確保法律得以充分執行。

按法律規定，民眾如犯下涉及犬隻的罪行，可能被判囚最高14年，而犬隻也可能遭安樂死。

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責任編輯：鄭錦玲